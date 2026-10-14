Ministerstwo Edukacji Tajwanu przeznaczy w 2026 roku ponad 500 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 15,58 mln dolarów amerykańskich, na zwiększenie dostępności publicznych placówek i grup przedszkolnych. Ma to ułatwić rodzinom z dwoma dochodami dostęp do niedrogiej opieki nad dziećmi, informuje Taipei Times.

Inicjatywa jest częścią działań rządu mających zmniejszyć obciążenie rodziców małych dzieci i wspierać dzietność. Według oficjalnych statystyk, na ubiegły miesiąc liczba ludności Tajwanu zmniejszała się przez 33 kolejne miesiące.

Grupy dla dwulatków

Po połączeniu systemów przedszkoli i ośrodków opieki dziennej w 2012 roku dzieci mogą uczęszczać do placówek przedszkolnych od drugiego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Aby jednak przyjmować dwuletnie dzieci, placówka musi mieć oddzielną grupę.

Prawo ogranicza liczebność takiej grupy do 16 dzieci w wieku od dwóch do trzech lat. Jeśli grupa liczy do ośmiu dzieci, wymagany jest co najmniej jeden pracownik opieki i edukacji, a w grupach od dziewięciu dzieci — co najmniej dwóch. Dwulatków nie można także łączyć w jednej grupie ze starszymi kategoriami wiekowymi.

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Wskaźnik objęcia dwulatków edukacją przedszkolną wzrósł z 14,7% w 2016 roku do 64,1% w ubiegłym roku. Ministerstwo utworzyło już 600 publicznych i quasi-publicznych grup dla dwulatków — trzy razy więcej niż początkowy cel, zakładający utworzenie 200 takich grup w latach 2024–2026.

Planowanie lokalne i opłaty dla rodziców

Władze lokalne będą określać zapotrzebowanie na nowe placówki lub grupy na podstawie liczby dzieci i nauczycieli w dzielnicach, faktycznej rekrutacji oraz wniosków rodziców. Ministerstwo zapewni dotacje na tę rozbudowę. Władzom lokalnym zaleca się przede wszystkim rozważenie tworzenia grup dla dwulatków w szkołach podstawowych, które już dysponują pomieszczeniami do opieki nad dziećmi.

Miesięczna opłata w publicznych placówkach przedszkolnych jest ograniczona do 1 tys. NT$ za pierwsze dziecko, natomiast dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczanie jest bezpłatne. W placówkach non-profit limit wynosi 2 tys. NT$ za pierwsze dziecko i 1 tys. NT$ za drugie, a w placówkach quasi-publicznych — odpowiednio 3 tys. NT$, 2 tys. NT$ i 1 tys. NT$ za pierwsze, drugie i kolejne dzieci. Rodziny o niskich i niższych niż średnie dochodach są zwolnione z opłat w placówkach quasi-publicznych.

Rodziny, których dzieci nie uczęszczają do publicznych ani quasi-publicznych placówek przedszkolnych, mogą otrzymywać miesięczne świadczenia na opiekę nad dzieckiem: 5 tys. NT$ na pierwsze dziecko, 6 tys. NT$ na drugie i 7 tys. NT$ na każde kolejne. Publiczne placówki przedszkolne zapewniają także wydłużoną opiekę w dni powszednie oraz dodatkowe usługi podczas ferii zimowych i wakacji letnich; według danych ministerstwa wydłużoną opiekę oferuje 95% takich placówek.

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