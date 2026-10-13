Premier Japonii Sanae Takaichi obiecała, że rząd do końca roku fiskalnego w marcu zakończy formułowanie podstawowej polityki dotyczącej przyjmowania zagranicznych rezydentów. Podczas przesłuchań w izbie wyższej parlamentu powiedziała, że rząd przedstawi prognozy przyszłych trendów demograficznych oraz kompleksowy zestaw działań zaradczych, informuje The Japan Times.

Strategia demograficzna

Nowa polityka będzie uwzględniać prognozy liczby ludności oraz ich wpływ na japońskie społeczeństwo i gospodarkę. Rząd stara się połączyć rosnące zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników ze spadkiem liczby ludności, a także bierze pod uwagę tempo imigracji i jej wpływ na lokalne społeczności.

Do końca roku rząd planuje również przyjąć kompleksową strategię dotyczącą ludności. Ma ona określić, jak kraj powinien dostosować się do spadku demograficznego, jeśli działania mające zwiększyć dzietność nie przyniosą rezultatów. Strategia ta będzie rozpatrywana wraz z zasadami przyjmowania zagranicznych rezydentów.

Dyskusja o limitach

Lider partii Sanseito Sohei Kamiya wezwał Takaichi do wprowadzenia ilościowych ograniczeń imigracji, w tym dotyczących rocznego salda napływu cudzoziemców, całkowitej liczby zagranicznych rezydentów oraz ich udziału w populacji. Japonia obecnie nie ma ogólnego ustawowego limitu liczby cudzoziemców.

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Jednocześnie limity liczbowe obowiązują dla niektórych statusów pobytowych, w tym w programie Specified Skilled Worker dla pracowników sektorów z niedoborem kadr. W kwietniu rząd zawiesił nowe przyjmowanie pracowników w sektorze gastronomicznym, gdy ich liczba zbliżyła się do ustalonego limitu 50 tys. osób.

Spadek liczby ludności i niedobór kadr

W styczniu ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że liczba obywateli Japonii spadła poniżej 120 milionów po raz pierwszy od 42 lat. Narodowy Instytut Badań nad Ludnością i Zabezpieczeniem Społecznym prognozował w 2023 roku, że do 2070 roku całkowita liczba ludności kraju zmniejszy się do około 87 milionów, a udział cudzoziemców przekroczy 10%.

Pod koniec 2025 roku w Japonii mieszkało około 4,13 miliona cudzoziemców, czyli 3,47% populacji. W sierpniu rządowa grupa robocza rozpoczęła badanie prognoz liczebności populacji cudzoziemców oraz ich wpływu na gospodarkę, zabezpieczenie społeczne i lokalne społeczności. Wśród rozważanych opcji są ograniczenia powiązane z liczbą ludności oraz rozszerzenie kwot na większą liczbę statusów pobytowych.

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