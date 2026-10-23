Tankowiec z 40 tysiącami ton rosyjskiego oleju napędowego płynie do Nowego Jorku. Jak podaje agencja Reuters, dostawa ta ma miejsce w wyniku porozumienia prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego.

Tankowiec z olejem napędowym pływa pod banderą Malty i opuścił już rosyjski port Primorsk, kierując się na Morze Bałtyckie. Oczekuje się, że tankowiec dotrze do USA 7 listopada.

Donald Trump oświadczył, że uzgodnił z Rosją eksport 300 tysięcy ton, czyli około 2,25 miliona baryłek oleju napędowego w październiku. Stany Zjednoczone zużywają codziennie do 2,9 miliona baryłek oleju napędowego.

Informuje o tym agencja Reuters.

„Umowa dotycząca oleju napędowego” Trumpa i Putina: przyczyny i konsekwencje dla Ukrainy i świata.

Porozumienie Trumpa z Putinem w sprawie oleju napędowego raczej nie spowoduje spadku światowych cen.

Prezydent Czech stwierdził, że porozumienie Trumpa z Putinem w sprawie oleju napędowego zniweczyło rozmowy pokojowe.

Czytaj nas na