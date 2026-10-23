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Wiadomości Świat

Tankowiec z 40 tysiącami ton rosyjskiego oleju napędowego płynie do Nowego Jorku — Reuters

UA NEWS 23 października 2026 13:40
Tankowiec z 40 tysiącami ton rosyjskiego oleju napędowego płynie do Nowego Jorku — Reuters

Tankowiec z 40 tysiącami ton rosyjskiego oleju napędowego płynie do Nowego Jorku. Jak podaje agencja Reuters, dostawa ta ma miejsce w wyniku porozumienia prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego.

Tankowiec z olejem napędowym pływa pod banderą Malty i opuścił już rosyjski port Primorsk, kierując się na Morze Bałtyckie. Oczekuje się, że tankowiec dotrze do USA 7 listopada.

Donald Trump oświadczył, że uzgodnił z Rosją eksport 300 tysięcy ton, czyli około 2,25 miliona baryłek oleju napędowego w październiku. Stany Zjednoczone zużywają codziennie do 2,9 miliona baryłek oleju napędowego.

Informuje o tym agencja Reuters.

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