Tajlandia i Kambodża podczas rozmów w Hadze w Niderlandach omówiły środki budowy zaufania i zapobiegania incydentom w sporze dotyczącym granic morskich. Tajlandia oświadczyła, że będzie chronić swoją suwerenność w procesie wytyczania granic, podaje Bangkok Post.

Postępowanie pojednawcze w Hadze

Druga runda postępowania pojednawczego odbyła się od 14 do 18 października w Stałym Trybunale Arbitrażowym w Hadze. Minister spraw zagranicznych Tajlandii Sihasak Phuangketkeow powiedział, że dyskusje dotyczyły kwestii prawnych i technicznych granic morskich oraz środków budowy zaufania.

Jak zaznaczył, stanowisko Tajlandii opiera się na prawie międzynarodowym i Konwencji ONZ o prawie morza. Bangkok podkreślił, że postępowanie powinno dotyczyć wyłącznie delimitacji granic morskich.

Komisja Pojednawcza poprosiła oba kraje o przedstawienie dowodów na poparcie ich roszczeń dotyczących szelfu kontynentalnego i granic morza terytorialnego. Rozpatrzy przedstawione stanowiska i materiały przed podjęciem decyzji w sprawie kolejnych kroków, a także może zażądać dodatkowych informacji lub wydać zalecenia.

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Możliwe środki na rzecz zmniejszenia napięć

Sihasak Phuangketkeow podkreślił, że postępowanie to nie jest rozprawą przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i nie przewiduje prawnie wiążącego rozstrzygnięcia. Jednocześnie Tajlandia jest gotowa odpowiadać na dodatkowe pytania i rozpatrywać propozycje pod warunkiem ochrony jej interesów narodowych i suwerenności.

Strony potwierdziły również znaczenie rozwiązywania sporów poprzez dialog dwustronny zgodnie z prawem międzynarodowym. Rozważają projekt dokumentu dotyczącego poprawy atmosfery negocjacji, w tym powstrzymania się od wzajemnych oskarżeń lub oświadczeń na forach międzynarodowych, które mogłyby zaszkodzić procesowi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Kambodży w niedzielnym oświadczeniu również wyraziło poparcie dla postępowania pojednawczego na podstawie Konwencji ONZ o prawie morza. Wśród uzgodnionych środków strony uznały wzajemne prawo do składania oświadczeń w celu ochrony uzasadnionych praw lub korygowania faktycznej dezinformacji. Kolejne spotkanie komisji z przedstawicielami obu krajów zaplanowano na 24–27 listopada w Kuala Lumpur w Malezji.

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