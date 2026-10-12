Rząd Tajlandii nakazał w ciągu dwóch miesięcy skontrolować wszystkie 1203 zarejestrowane placówki opieki dla osób starszych i osób wymagających opieki. Decyzję podjęto po doniesieniach o przeludnieniu, działalności bez licencji i domniemanym znęcaniu się w placówkach w prowincjach Kanchanaburi i Nonthaburi, informuje Bangkok Post.

Kontrole w ciągu dwóch miesięcy

Rząd polecił Ministerstwu Zdrowia wzmocnić nadzór i zapewnić przestrzeganie norm bezpieczeństwa, aby chronić mieszkańców placówek przed niewłaściwym traktowaniem i niebezpiecznymi warunkami. Kontrole przeprowadzi Departament Wsparcia Usług Zdrowotnych wraz z centralą, 12 regionalnymi ośrodkami wsparcia usług zdrowotnych oraz prowincjonalnymi urzędami zdrowia publicznego.

Według publikacji wszystkie 1203 placówki są zarejestrowane w Departamencie Wsparcia Usług Zdrowotnych. Inspektorzy sprawdzą przestrzeganie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 2016 roku. Uwaga zostanie zwrócona na stan pomieszczeń, bezpieczeństwo i standardy usług, w tym czystość, bezpieczne środowisko, dostępne wejścia i wyjścia dla starszych mieszkańców, systemy reagowania kryzysowego oraz wyposażenie ochronne.

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Przyczyny zaostrzenia nadzoru

Standardy przewidują również odpowiednie systemy opieki, wykwalifikowany personel oraz ścisłe przestrzeganie wymogów licencyjnych. Powodem ogólnokrajowej kampanii były skargi na ograniczanie wolności, napaści fizyczne, niewłaściwą higienę i inne naruszenia w ośrodkach opieki.

W szczególności podczas kontroli domu opieki Sothonchai Nursing Home w dystrykcie Tha Muang w prowincji Kanchanaburi władze wykryły przeludnienie, nieuprawnioną opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz łóżka przypominające klatki. W Nonthaburi inspektorzy wykryli także dwie nielicencjonowane placówki oraz przeludnienie w licencjonowanym domu opieki.

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