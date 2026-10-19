Rząd Tajlandii poinformował, że w ciągu pierwszego roku programu państwowego 6800 uchodźców z Mjanmy, którzy mieszkali w obozach wzdłuż granicy tajsko-mjanmańskiej, weszło na krajowy rynek pracy. Władze zaczęły wydawać im zezwolenia na pracę poza obozami w październiku 2025 roku, po ograniczeniu międzynarodowej pomocy humanitarnej i pojawieniu się niedoboru siły roboczej, informuje Deutsche Welle.

W dziewięciu obozach na granicy tajsko-mjanmańskiej mieszka ponad 100 tysięcy osób. Część z nich przebywa tam jeszcze od lat 80. XX wieku. Przed uruchomieniem programu rząd Tajlandii nie zezwalał mieszkańcom obozów na opuszczanie ich w celu podjęcia pracy, dlatego większość była zależna od pomocy zagranicznych darczyńców.

Praca poza obozami

Uchodźcy mogą pracować w 43 z 76 prowincji Tajlandii oraz we wszystkich sektorach, które prawo nie rezerwuje wyłącznie dla obywateli kraju. W tajlandzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oświadczono, że w obozach usprawniono szkolenia zawodowe, aby lepiej przygotować ludzi do pracy poza nimi.

31-letni Ray Bo, który przeniósł się do Bangkoku z jednego z obozów, pracuje przy budowie 12-piętrowego budynku mieszkalnego. Otrzymuje 400 bahtów dziennie za wylewanie betonu i montaż rusztowań. Jak powiedział, własny dochód powinien pomóc jego rodzinie opłacić żywność, podstawowe potrzeby oraz opiekę medyczną dla rodziców.

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Skargi na warunki pracy

Organizacje praw człowieka i organizacje pracownicze poparły program, ale zgłosiły problemy z jego realizacją. Według ich danych części uchodźców nie przedstawiono umów o pracę, a warunki, obciążenie pracą lub wynagrodzenie po przybyciu do pracy różniły się od obiecanych. Aktywiści wskazują także na brak jasnego mechanizmu składania i rozpatrywania skarg.

Przedstawiciele International Detention Coalition i Karen Women’s Organization oświadczyli, że niektórym pracownikom potrąca się z wynagrodzeń koszty badań lekarskich, zezwoleń państwowych oraz dojazdu do miejsca pracy. Wzywają oni do zagwarantowania uchodźcom szczegółowych umów, w razie potrzeby przetłumaczonych na języki używane w obozach, a także do sprawdzania pośredników oferujących tam wakaty.

Akwa, ojciec dwojga dzieci, opowiedział, że w listopadzie 2025 roku pojechał z grupą uchodźców do pracy przy zbiorze trzciny cukrowej za 250 bahtów dziennie. Zamiast tego, jak powiedział, zaproponowano im ścinanie drzew eukaliptusowych za 200 bahtów, a mieszkać musieli pod gołym niebem bez elektryczności. Grupa porzuciła pracę po trzech miesiącach. Tajlandzkie ministerstwa spraw zagranicznych, pracy i spraw wewnętrznych nie odpowiedziały na pytania DW dotyczące tych twierdzeń.

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