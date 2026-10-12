Pracownicy teatrów we Włoszech ogłosili strajk na 14 października — ANSA English
Pracownicy teatrów we Włoszech ogłosili ogólnokrajowy strajk na 14 października. Decyzję podjęto po tym, jak pracodawcy nie spełnili żądań związków zawodowych dotyczących odnowienia krajowego kontraktu, informuje ANSA English.
Kontrakt wygasł w 2021 roku
Krajowy kontrakt dla pracowników sektora teatralnego wygasł w 2021 roku. Związki zawodowe domagają się jego odnowienia, a brak porozumienia z pracodawcami stał się powodem ogłoszenia strajku.
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Apel trzech związków zawodowych
Do strajku wezwały związki zawodowe Slc Cgil, Fistel Cisl i Uilfpc-Uil. Według agencji organizacje te już wcześniej podejmowały działania związkowe.
Związki oświadczyły, że druga strona stale nie chce udzielić odpowiedniej odpowiedzi na ich żądania. Wezwały wszystkich pracowników teatrów w kraju do udziału w strajku.