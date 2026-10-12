Pracownicy teatrów we Włoszech ogłosili ogólnokrajowy strajk na 14 października. Decyzję podjęto po tym, jak pracodawcy nie spełnili żądań związków zawodowych dotyczących odnowienia krajowego kontraktu, informuje ANSA English.

Kontrakt wygasł w 2021 roku

Krajowy kontrakt dla pracowników sektora teatralnego wygasł w 2021 roku. Związki zawodowe domagają się jego odnowienia, a brak porozumienia z pracodawcami stał się powodem ogłoszenia strajku.

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Apel trzech związków zawodowych

Do strajku wezwały związki zawodowe Slc Cgil, Fistel Cisl i Uilfpc-Uil. Według agencji organizacje te już wcześniej podejmowały działania związkowe.

Związki oświadczyły, że druga strona stale nie chce udzielić odpowiedniej odpowiedzi na ich żądania. Wezwały wszystkich pracowników teatrów w kraju do udziału w strajku.

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