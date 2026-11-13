Polska tenisistka Magda Linette zrezygnowała z udziału w turniejach WTA 125 w Colina w Chile, Buenos Aires w Argentynie oraz Quito w Ekwadorze. Decyzję podjęła po zwycięstwie w turnieju WTA 250 w Chennai w Indiach, gdzie w przełożonym finale pokonała Janice Tjen, informuje Interia Sport.

Zwycięstwo w Chennai zmieniło kalendarz

Przed turniejem w Indiach Linette planowała zagrać w trzech kolejnych zawodach kategorii WTA 125 w Ameryce Południowej. Według publikacji miało to pomóc tenisistce zmniejszyć ryzyko istotnego spadku w rankingu na początku następnego sezonu. W styczniu i lutym zdobyła niemal 480 punktów rankingowych w turniejach w Australii, Nowej Zelandii, na Bliskim Wschodzie i w Meksyku.

Tytuł w Chennai przyniósł Linette 250 punktów i awans na 43. miejsce światowego rankingu. Publikacja zaznacza, że wynik ten daje zawodniczce większy komfort przed rozpoczęciem nowego sezonu i prawdopodobnie pozwoli jej wystąpić w Brisbane zamiast w Auckland.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przygotowania do nowego sezonu

Trener tenisistki Mark Gellard potwierdził w komentarzu dla TVP Sport, że po sukcesie w Indiach Linette czeka intensywny blok treningowy w grudniu. Sama zawodniczka opublikowała również w mediach społecznościowych zdjęcia z wakacji.

Jednym z turniejów, z których zrezygnowała Linette, był Quito Open w stolicy Ekwadoru. Kort Quito Tennis and Golf Club znajduje się na wysokości 2850 metrów nad poziomem morza, co wpływa zarówno na kozioł piłki, jak i na fizyczną wytrzymałość zawodniczek.

Czytaj nas na