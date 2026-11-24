Ukraińska tenisistka Elina Switolina oświadczyła, że odebrała słowa Mirry Andriejewej podczas ceremonii po finale WTA Finals jako prowokację. W decydującym meczu Andriejewa wygrała 7:5, 6:3.

Reakcja Switoliny

Jak informuje Interia Sport, Switolina skomentowała sytuację w wywiadzie dla Suspilne Sport. Według niej porażka w finale była dla niej szczególnie bolesna. Tenisistka powiedziała również, że czuła się niekomfortowo, ponieważ oczekiwała, że rywalka zwróci się do niej ze słowami gratulacji.

Switolina zaznaczyła, że uznała te słowa za prowokację i nie uważała zachowania Andriejewej za stosowne. W swoim przemówieniu podczas ceremonii wręczenia nagród podziękowała organizatorom i kibicom, ale nie pogratulowała rywalce zwycięstwa.

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Słowa po finale

Według źródła 19-letnia Andriejewa po zwycięstwie pogratulowała Switolinie udanego sezonu i występu w turnieju, a także wspomniała o jej macierzyństwie. Switolina nie podaje ręki tenisistkom z państw agresorów — Rosji i Białorusi — ani nie robi sobie z nimi zdjęć. Wyjaśniła takie stanowisko wojną w Ukrainie, która trwa już prawie pięć lat.

Switolina trzykrotnie awansowała do finału WTA Finals. W 2018 roku wygrała turniej, a w 2019 roku i w obecnej edycji poniosła porażki. W fazie grupowej tego turnieju również przegrała z Andriejewą.

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