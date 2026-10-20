Czego potrzebuje wróg, by zniszczyć cały region? Przełomów kolumn czołgów, przejęcia urzędów miejskich i flag na centralnych placach? „Hezbollah” nie musiał realizować planu inwazji, który zakładał wtargnięcie tysięcy bojowników do izraelskich gmin. Wystarczyły ostrzały rakietowe i groźba ataku, by dziesiątki tysięcy ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.

Dziesięć kilometrów od granicy z Libanem założycielka i dyrektorka centrum badawczego ALMA, Sarit Zehavi, wyjaśnia ukraińskim dziennikarzom, ile czasu ma człowiek na schronienie się po sygnale syreny. Około 15 sekund. Natomiast w społecznościach położonych bliżej granicy ostrzeżenie w ogóle nie pozostawiało czasu na reakcję. Za oknem górskie krajobrazy i libańskie wioski wydają się spokojną scenerią, ale na slajdach widać rzeczywistość pustych ulic.

Materiał przygotowano na podstawie wyników wyjazdu prasowego na północną granicę Izraela, zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela oraz Ambasadę Państwa Izraela na Ukrainie.

Ponad 60 tysięcy mieszkańców północy Izraela zostało siłą zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Bojownicy „Hezbollahu” nie musieli nawet przekraczać granicy, by osiągnąć takie „sukcesy”. Nie potrzebowali lądowej inwazji ani żadnego czołgu. Regularna presja psychologiczna, groźba ataku elitarnych oddziałów, pociski przeciwpancerne oraz tanie drony FPV za 300 dolarów, które ostrzeliwały cywilne samochody na otwartych drogach i wlatywały przez okna budynków mieszkalnych — tego wystarczyło, by 43 gminy przygraniczne opustoszały na półtora roku. Bez biznesu, rolnictwa, turystyki i szkół. Wioski-widma.

Izrael przez lata inwestował miliardy w zaawansowaną technologicznie obronę i potężne systemy przechwytywania. Jednak „Żelazna Kopuła” jest praktycznie bezsilna wobec rakiet kierowanych bezpośrednio na cel oraz quadkopterów tuż przy granicy. Skutek jest druzgocący: bez bezpośredniej okupacji wróg sparaliżował gospodarkę i zmusił cały kraj do życia w stanie ciągłej gotowości obronnej.

To lustrzane déjà vu dla Ukraińców, którzy żyją w codziennym terrorze w każdym mieście, niekoniecznie przyfrontowym. To samo robi dziś Rosja — niszczy życie rakietami i dronami, aby codzienne funkcjonowanie ludności cywilnej stało się niemożliwe.

Przypadek Izraela stanowi dla Ukrainy brutalnie prawdziwe ostrzeżenie: agresor może osiągać swoje cele strategiczne, nie zajmując ani metra nowej ziemi. Formuła „zwycięstwo to jedynie utrzymanie lub odzyskanie terytoriów” już nie działa. Przewaga wojskowa czy obecność nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej w pobliżu dużych miast same w sobie nie sprawią, że ludzie powrócą na tereny przygraniczne, jeśli wróg jest w stanie dosięgnąć ich tanim ostrzałem.

Nawet po wstrzymaniu aktywnych działań wojennych lub wycofaniu się na granice sąsiedztwo z agresywnym reżimem może przez lata utrzymywać nasze regiony w stanie „szarej strefy bezużyteczności”. Głównym zadaniem na przyszłość jest nie tylko wyparcie wroga, ale także nauczenie się, jak bronić i przywracać normalność, przywracając ludziom poczucie bezpieczeństwa tam, gdzie przeciwnik dąży do pozostawienia jedynie spalonej pustki.

Dla informacji: Alma Research and Education Center (Centrum Badań i Edukacji „Alma”). Niekomercyjny, dwupartyjny ośrodek analityczny, który bada wyzwania związane z bezpieczeństwem na północnej granicy Izraela (z Libanem i Syrią), działalność „Hezbollahu”, wpływ Iranu oraz potencjał militarny w regionie.

Założycielka: Sarit Zehavi, podpułkownik rezerwy, była pracownica wywiadu wojskowego Sił Obronnych Izraela (IDF).

Piętnaście sekund do schronienia

Droga na północ gwałtownie pnie się w górę, wijąc się między wzgórzami Górnej Galilei. Za oknem widać zielone zbocza i jasne domy libańskich wiosek. Stąd, ze wzgórza Har-Adir, gdzie znajduje się sala konferencyjna centrum badawczego ALMA, granica wydaje się jedynie umowną linią – i to tylko na pozór.

Założycielka i dyrektorka centrum, Sarit Zehavi, rozpoczyna rozmowę z ukraińskimi dziennikarzami od zdjęć wykonanych bezpośrednio z okna domu jej kolegi w miejscowości Kfar-Vradim, niedaleko stąd.

„Rano, kiedy otwierali okno, widzieli bojowników „Hezbollahu”, ich flagi i plakaty z Nasrallą” – opowiada Sarit Zehavi. — Wszystko to stanowiło naruszenie rezolucji nr 1701, która jasno określała: terytorium od granicy aż po rzekę Litani musi być całkowicie wolne od jakiejkolwiek działalności „Hezbollahu”. Nadzór nad tym miały sprawować siły UNIFIL oraz armia libańska. Jednak oni działali całkowicie swobodnie. Ze strony Izraela wiedzieliśmy o tym, ale stosowaliśmy politykę powstrzymywania: nie atakujemy, jeśli oni nie atakują nas. Wiedzieliśmy, że się przygotowują, ale nic nie robiliśmy. A potem nastąpił 7 października, a 8 października „Hezbollah” włączył się do wojny”.

Miejsce, w którym odbywa się briefing, znajduje się około dziesięciu kilometrów od granicy z Libanem. Zehavi robi przerwę i przechodzi do surowej arytmetyki przetrwania na pograniczu:

„Jeśli rozlegnie się syrena ostrzegająca przed rakietami lub pociskami odrzutowymi, macie około 15 sekund. Tyle właśnie czasu macie, by znaleźć schronienie. W tym budynku schron znajduje się na piętrze. Jeśli myślisz, że zdążysz tam dotrzeć – powodzenia”.

Dla społeczności położonych jeszcze bliżej linii demarkacyjnej tego czasu po prostu nie ma.

„Ludzie, którzy mieszkali pięć kilometrów od granicy, byli w gorszej sytuacji” – podkreśla analityczka. „Nie mieli żadnego czasu na ostrzeżenie. Gdy rozlegała się syrena, wybuch następował praktycznie w tym samym momencie. Oznacza to, że w ogóle nie mieli możliwości zabezpieczenia się”.

Jednak w pierwszych dniach października 2023 roku nad tymi miasteczkami i kibucami zawisło jeszcze inne zagrożenie — inwazja lądowa, do której przeciwnik przygotowywał się od lat.

Jak wygrać, nie przekraczając granicy

Na ekranie w sali konferencyjnej pojawiają się ujęcia, które zadziwiają swoim poziomem szczegółowości: film promocyjny samej „Hezbollahu”, opublikowany w 2014 roku. Przedstawia ono szczegółowo zaplanowaną operację zajęcia izraelskich miasteczek przygranicznych Shlomi i Nahariya przez 5000 bojowników elitarnej jednostki „Radwan”.

„Ten film opublikowano ponad dziesięć lat temu i wygląda on dokładnie tak, jak to, co zrobiło Hamas 7 października” – komentuje Sarit Zehavi, wskazując na materiał wideo. — Wtedy była to raczej wojna psychologiczna przeciwko ludności cywilnej, ponieważ wszystko było skierowane przeciwko społecznościom, a nie przeciwko pozycjom wojskowym. Jednak gdy latem 2024 roku Siły Obronne Izraela (IDF) rozpoczęły operację lądową, w pobliżu granicy odkryto, że wszystko zostało wcześniej przygotowane w celu realizacji tego planu: transport, mundury, broń, żywność”.

„Hezbollah” tak i nie odważył się na pełną ofensywę lądową w pierwszych dniach wojny. Dlaczego ugrupowanie to nie zaatakowało jednocześnie z Hamasem, skoro katastrofa mogłaby być wielokrotnie większa? Według Zehavi nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale kluczowe znaczenie miały utrata elementu zaskoczenia oraz wewnętrzna rywalizacja.

„Dowiedzieli się o ataku Hamasu zaledwie pół godziny przed jego rozpoczęciem” – wyjaśnia szefowa centrum ALMA. — Gdy tylko Hamas wkroczył na południu, ludzie tutaj, na północy, natychmiast zaczęli się ewakuować, bo zdawali sobie sprawę, że będą następni. Tymczasem „Hezbollah” zdał sobie sprawę, że stracił efekt zaskoczenia i nie chciał przeprowadzać ataku, który byłby mniej skuteczny niż ten przeprowadzony przez Hamas. Ponadto Hamas jest organizacją sunnicką, a „Hezbollah” – szyicką. Podążanie śladami sunnitów oznaczałoby dla nich upokorzenie. Ostatecznie zdecydowali się przystąpić do wojny w roli pomocniczej — wyłącznie za pomocą rakiet, pocisków odrzutowych i dronów”.

I właśnie w tym tkwi główny paradoks współczesnej wojny, który sprawia, że doświadczenia Izraela są przerażająco bliskie Ukrainie. Agresor nie musiał wysyłać czołgów, aby całkowicie zniszczyć życie cywilne w regionie.

„I tak osiągnęli dość znaczący sukces” – podkreśla Zehavi. „Sam strach przed inwazją, a także ostrzał rakietowy doprowadziły ostatecznie do ewakuacji ponad 60 tysięcy osób z północy kraju. Ewakuowano 43 gminy. Ponieważ większość północy została opuszczona, nie pozostały tam żadne przedsiębiorstwa, szkoły, rolnictwo ani turystyka. Przez półtora roku wszystko tu stanęło w miejscu. „Hezbollah” wykorzystał to w swojej propagandzie: rzekomo, spójrzcie, co udało nam się osiągnąć bez żadnej inwazji”.

Dla Ukrainy taki mechanizm jest boleśnie znany. Armia rosyjska stosuje dokładnie tę samą taktykę „tworzenia terytorium niezdatnego do życia”: ciągły, chaotyczny ostrzał, minowanie i drony sprawiają, że codzienne życie ludności cywilnej staje się niemożliwe, nawet jeśli linia frontu pozostaje nieruchoma kilka kilometrów stąd. Wróg nie musi okupować domu, jeśli potrafi sprawić, by nikt już nie mógł w nim mieszkać.

Dlaczego „Żelazna Kopuła” nie rozwiązuje wszystkich problemów

W świadomości społecznej „Żelazna Kopuła” już dawno stała się synonimem absolutnego bezpieczeństwa. Jednak w warunkach wojny granicznej przeciwko asymetrycznemu przeciwnikowi nawet ta technologiczna duma Izraela napotyka granice swoich możliwości.

„«Żelazna Kopuła» bardzo skutecznie przechwytuje cele lecące po trajektorii balistycznej” – rozprasza złudzenia Sarit Zehavi. — Jednak w przypadku rakiet przeciwpancernych, które mają niewielki zasięg i lecą prosto do celu, jest znacznie mniej skuteczny. To samo dotyczy dronów: mogą one zmieniać kierunek lotu, dlatego system radzi sobie z nimi gorzej”.

Według analityka sytuację komplikuje również sama geografia północy. „Żelazna kopuła” jest zaprogramowana tak, by nie marnować drogich pocisków przechwytujących na cele spadające na tereny niezamieszkane. Jednak dla regionu o rozwiniętej sieci drogowej stało się to prawdziwym piekłem.

„Tutaj przeważają otwarte tereny” – wyjaśnia Zehavi. – Poruszanie się po tutejszych drogach było niezwykle niebezpieczne. Nie było wtedy ani ostrzeżeń, ani przechwytywania, ani GPS-u, ponieważ był on zakłócany. Ludzie ginęli, poruszając się po drogach w tych rejonach. Dlatego pozostawali tu tylko wtedy, gdy było to naprawdę konieczne”.

Widząc, że arsenał balistyczny jest niszczony przez naloty, „Hezbollah” szybko zmienił taktykę, idąc w kierunku obniżenia kosztów i uproszczenia.

„Przechodzi na broń mniej zaawansowaną technologicznie” – opowiada szefowa ALMA. „Widzimy drony, w wielu przypadkach drony FPV. To coś, co można kupić w internecie za 300–400 dolarów, a następnie przymocować do tego taśmą klejącą granat z granatnika RPG. Te drony, sterowane za pomocą światłowodu, to dosłownie latawce z drutem i bombą. Oczywiście nie jest to zagrożenie strategiczne, ale taka broń zabija ludzi i realizuje główny cel terrorystów — sieje strach i niszczy normalne życie. Tak więc podczas gdy my inwestujemy miliardy dolarów w skomplikowane i zaawansowane technologicznie systemy obrony powietrznej, oni kupują urządzenie za kilkaset dolarów — podkreśla Zehavi. — Dochodzą do wniosku, że nie warto inwestować w skomplikowaną broń, skoro można wyrządzać szkody znacznie tańszymi środkami. My idziemy w górę, a oni — w dół, w kierunku prostszych technologii. Obrona zawsze jest droższa niż atak.

„Hezbollah” nie ukrywa swoich metod — w mediach społecznościowych ugrupowanie otwarcie publikuje filmy z prowizorycznych warsztatów, w których bojownicy montują drony FPV.Sarit Zehavi zgadza się: bojownicy czerpią doświadczenie za pośrednictwem Iranu i Rosji. Jednak proces uczenia się jest dwustronny. Izraelski przemysł obronny jest obecnie zmuszony do poszukiwania szybkich rozwiązań: od zwykłych siatek przeciwdronowych nad samochodami po opracowywanie najnowszych kompleksów laserowych. I, według Zehavi, izraelscy specjaliści uważnie analizują ukraińskie doświadczenia w walce z małymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, a ukraińscy konsultanci pomagali już krajom Zatoki Perskiej w tworzeniu zabezpieczeń przed irańskimi atakami dronów.

Zniszczenie broni nie oznacza wyeliminowania zagrożenia

Skala porażek, jakie poniosła „Hezbollah” w ciągu ostatnich kilku lat, również robi wrażenie. We wrześniu 2024 roku w wyniku izraelskiej operacji specjalnej „Apache” (detonacja pagerów i radiotelefonów) sparaliżowano system łączności ugrupowania i unieszkodliwiono tysiące bojowników. Następnie przeprowadzono serię precyzyjnych nalotów, w wyniku których zginął wieloletni przywódca Hassan Nasrallah, a tydzień później – jego prawdopodobny następca. Analitycy ostrzegają jednak przed złudzeniami: zniszczenie kierownictwa i arsenałów nie oznacza automatycznego samozniszczenia struktury.

„Główne znaczenie operacji z pagerami polegało na oddziaływaniu psychologicznym” – wyjaśnia Sarit Zehavi. „Oczywiście zginęło wielu dowódców, ale ważniejsze było to, że wróg zdał sobie sprawę: Izrael może z łatwością przeniknąć do ich struktur. Likwidacja Nasralli również zadała poważny cios. Ale oni mają plany B, C, D i kolejne. Zawsze mają kogoś na zastępstwo. Organizacja nie pójdzie do domu i nie zamknie drzwi tylko dlatego, że zginął Nasralla”.

Według szacunków badaczy z ALMA, przed eskalacją konfliktu 7 października 2023 r. arsenał „Hezbollahu” liczył około 150 tysięcy rakiet i pocisków rakietowych. Dzisiaj, po setkach nalotów Sił Obronnych Izraela, ugrupowanie dysponuje około 15 tysiącami rakiet i dziesiątkami tysięcy dronów. Ponadto trzon bojowy nadal liczy około 40 tysięcy osób w czynnej służbie oraz rezerwę mobilizacyjną.

„Dzisiaj jest to zupełnie inna organizacja” – podkreśla Zehavi. „Poniosła bardzo poważne straty w zakresie arsenału, dowództwa i infrastruktury i przeszła transformację. Obecnie jest to mniej scentralizowana, bardziej zdezorganizowana struktura, która w znacznym stopniu podlega bezpośrednio Iranowi. Nowy przywódca, Naim Kasem, nie ma takiej charyzmy i władzy, jaką miał Nasralla. O ile Nasralla mógł powiedzieć Irańczykom „nie”, o tyle Kasem faktycznie wykonuje polecenia z Teheranu”.

Narracja ideologiczna również uległa przemianie. Zamiast kultu żywej osobowości ugrupowanie przeszło na „kult dziedzictwa i męczenników”. Polegli przywódcy stają się męczennikami, a kontynuowanie walki jest wymagane już po to, by uczcić ich pamięć.

„W tym właśnie tkwi główna trudność: nie wystarczy po prostu zniszczyć broń, aby rozbroić „Hezbollah” — podsumowuje szefowa ALMA. — Problem leży w ludziach, w ideach, w ideologii, która podtrzymuje istnienie takiej organizacji. Mogą stracić znaczną część swojego uzbrojenia, ale dopóki zachowują lojalność ludzi i wiarę w tę ideologię, będą znajdować nowe sposoby na utrzymanie swojego istnienia”.

„Państwo w państwie”: skąd bierze się odporność „Hezbollahu”

Odpowiedź na pytanie, dlaczego społeczności południowego Libanu nie odwracają się od „Hezbollahu” nawet po tym, jak ich wioski zamieniły się w ruiny, a ponad milion ludzi stało się uchodźcami, leży daleko poza sferą czysto militarną. W ciągu dziesięciu lat ugrupowanie to zbudowało równoległą rzeczywistość społeczną, zastępując nią słabe i skorumpowane państwo libańskie.

„Hezbollah to nie tylko organizacja terrorystyczna” – wyjaśnia Sarit Zehavi. „To ruch społeczny i partia polityczna. Zapewnia ona szyickim społecznościom w Libanie wszystkie usługi, których nie zapewnia im rząd libański: szkoły, szpitale, gaz, energię elektryczną, żywność, mieszkania, usługi bankowe. Jeśli dostajesz prąd od państwa – jest on dostępny przez kilka godzin dziennie. Jeśli od „Hezbollahu” — to przez większą część dnia. Jeśli jesteś bojownikiem „Hezbollahu”, otrzymujesz wyższą pensję niż żołnierz libańskiej armii”.

Ta całkowita zależność społeczno-gospodarcza jest żelaznie i niezawodnie umacniana poprzez indoktrynację ideologiczną już od dzieciństwa. „Hezbollah” posiada własny, rozbudowany ruch skautowski, sieć prywatnych szkół i instytucji religijnych, gdzie dzieciom od najmłodszych lat wpaja się „kulturę śmierci” – koncepcję, w której śmierć w walce z Izraelem jest najwyższym celem życia.

Podczas briefingu Sarit Zehavi przytacza szokujące przykłady tej mentalności i cytuje wypowiedzi samych mieszkańców. Rodzice w tych społecznościach pragną dla swoich dzieci czegoś zupełnie innego niż to, co jest typowe dla cywilizowanego świata: nie chcą, by ich synowie i córki zostali lekarzami czy prawnikami, ale by stali się męczennikami i zginęli.

„Na jednym z filmów ojciec i matka otwarcie opowiadają, jak bardzo byliby dumni, gdyby ich dzieci zginęły w imię tej sprawy” – podkreśla analityk. – Mówią wprost, że chcieliby mieć jeszcze więcej dzieci, aby je złożyć w ofierze. Matka mówi, jak bardzo byłaby szczęśliwa, gdyby miała więcej dzieci, które zginęłyby i stały się szahidami. W innym, nowszym nagraniu babcia trzyma na rękach trzyletniego wnuka podczas pogrzebu jego ojca – bojownika – i mówi chłopcu, że pewnego dnia pójdzie w ślady ojca i również zginie jako szahid. Babcia w rzeczywistości życzy śmierci własnemu trzyletniemu wnukowi2 wkrótce po śmierci syna. Taka właśnie jest ta mentalność. I właśnie dlatego tak trudno jest pokonać przeciwnika, który myśli w ten sposób”.

Dla fanatyków religijnych i ich sponsorów w Teheranie same cierpienia i zniszczenia są traktowane jako najwyższy przejaw wytrwałości, a zatem – jako zwycięstwo.

„Niezależnie od tego, jak bardzo cierpią, dla nich same te cierpienia stają się zwycięstwem” – zauważa szefowa ALMA. „Cierpią, ale nadal istnieją. Nadal mogą walczyć z Izraelem. Niech teraz są w stanie wystrzelić tylko jeden dron, ale dla nich oznacza to, że pozostają na miejscu i wygrywają. Bez względu na to, jak mocno ich bijecie, i tak będą to postrzegać jako własne zwycięstwo, ponieważ traktują poświęcenie jako zwycięstwo”.

Dlatego standardowe wyobrażenia o logice wojennej rozpadają się tu na kawałki. Liczenie na to, że przeciwnik się wyczerpie, przemyśli cenę strat i w pewnym momencie podniesie białą flagę, pozostaje jedynie iluzją.

„To się nie stanie” – podkreśla Sarit Zehavi. „Im bowiem mocniej ich bijecie, tym bardziej uważają się za zwycięzców, o ile są w stanie wytrzymać cios i kontynuować istnienie w jakiejkolwiek formie”.

Ta sama ideologia uzasadnia również taktykę „żywych tarcz”. Na zdjęciach z odzyskanych południowoliwańskich wiosek widać podziemne tunele biegnące bezpośrednio pod sypialniami dzieci oraz wyrzutnie zamontowane wewnątrz prywatnych domów mieszkalnych lub karetek pogotowia.

„W każdym domu w społecznościach szyickich można znaleźć coś związanego z „Hezbolla”: broń, wyrzutnię, tunel pod podłogą” – podkreśla Zehavi. — Sami twierdzą, że rozróżnienie między ludnością cywilną a bojownikami jest bezsensowne, że wszyscy oni są częścią „Hezbollahu”. A kiedy Izrael uderza w wyrzutnię w budynku mieszkalnym, wróg wykorzystuje to do oskarżeń o naruszenie prawa humanitarnego”.

Ta próżnia sprawnej władzy państwowej, w połączeniu z fanatyczną ideologią poświęcenia i finansowym wsparciem z Iranu, sprawia, że ugrupowanie to jest niezwykle elastyczne. Próby rozbrojenia „Hezbollahu” w ramach porozumień dyplomatycznych prowadzą w ślepy zaułek: armia libańska, w której około połowy personelu stanowią ci sami szyici, po prostu odmawia wkraczania do domów i siłowego konfiskowania broni, obawiając się wybuchu nowej wojny domowej.

Dlaczego ludzie nie wracają do domów

Nawet po zlikwidowaniu przywódców „Hezbollahu”, operacji lądowej Sił Obronnych Izraela (IDF) oraz podpisaniu kolejnych porozumień o zawieszeniu ognia północne regiony Izraela ożywają bardzo powoli. Pomimo apeli rządu i zapewnień armii znaczna część ewakuowanych mieszkańców po prostu odmawia powrotu.

„Dla każdej osoby jest to bardzo osobista decyzja” – podkreśla Sarit Zehavi na zakończenie briefingu. „Obecnie region północny znajduje się na etapie odbudowy: trzeba naprawić infrastrukturę, odbudować domy. Są jednak społeczności, do których powróciło zaledwie około 40, 50 lub 60 procent ludności. Niektóre domy nadal stoją puste. Po tym, co zrobiło Hamas 7 października, ludzie nie mogą już powrócić do życia przy granicy, wiedząc, że po drugiej stronie wciąż przebywają bojownicy i zdając sobie sprawę z tego, co może się wydarzyć”.

W trudnych doświadczeniach Izraela Ukraina może dostrzec również własną, niełatwą sytuację powojenną. Przewaga militarna, posiadanie potężnych systemów obrony przeciwlotniczej, a nawet udana deokupacja terytoriów nie gwarantują automatycznego powrotu do normalnego życia. Jeśli po drugiej stronie granicy pozostaje agresywny wróg i ma możliwość dosięgania społeczności cywilnych tanimi, chaotycznymi atakami, tereny przygraniczne ryzykują, że na lata utkną w stanie pustej „szarej strefy”.

Surowa izraelska rzeczywistość pokazuje, że nie wystarczy chronić granicę czy utrzymać linię frontu. Zwycięstwo we współczesnej wojnie nie mierzy się brakiem wrogich czołgów w mieście, ale możliwością spokojnego zasypiania we własnym domu. To właśnie stanie się głównym zadaniem po zakończeniu aktywnych działań wojennych: przywrócenie ludziom poczucia bezpieczeństwa, bez którego żadna społeczność, żadna firma i żaden region nie są w stanie odrodzić się.

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