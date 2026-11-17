Brytyjski magazyn opublikował coroczny numer specjalny The World Ahead 2027, poświęcony kluczowym wyzwaniom nadchodzącego roku. Wśród głównych tematów prognozy znalazły się: zmiany polityczne po zakończeniu prezydentury Donalda Trumpa, ryzyko konfliktu zbrojnego wokół Tajwanu, niestabilność rynków finansowych oraz rozwój sztucznej inteligencji.

Wydawnictwo tradycyjnie uzupełniło prognozę specjalną okładką poświęconą kluczowym wydarzeniom i trendom nadchodzącego roku.

Redakcja ostrzega, że rok 2027 przyniesie wstrząsy polityczne i finansowe, a rozwój sztucznej inteligencji zaostrzy napięcia w sektorze technologicznym. Wśród innych zagrożeń wymienia się konsekwencje wojny w Iranie, niestabilność żywnościową oraz pogłębiające się problemy z długiem publicznym krajów rozwiniętych.

Redaktor The World Ahead Tom Standage zauważył, że po przejęciu kontroli nad obiema izbami Kongresu USA przez Demokratów amerykański prezydent raczej nie zgodzi się na ograniczenie własnych wpływów politycznych.

Zdaniem redakcji Trump, wręcz przeciwnie, stanie się bardziej agresywny i nieprzewidywalny w swoich decyzjach. Dziennikarze spodziewają się wzrostu liczby dekretów prezydenckich, sporów sądowych, zakrojonych na szeroką skalę projektów budowlanych oraz operacji wojskowych.

Jednocześnie w USA stopniowo rozgorzeje walka o prawo do zostania następcą Trumpa. Właśnie dlatego magazyn The Economist postrzega rok 2027 jako początek politycznego przejścia do kolejnego etapu amerykańskiej historii.

Brytyjscy dziennikarze zwrócili szczególną uwagę na Tajwan i plany wojskowe Chin. The Economist przypomina o twierdzeniu, że przywódca ChRL Xi Jinping wyznaczył rok 2027 jako termin, do którego chińskie siły zbrojne muszą być gotowe do zajęcia wyspy.

Jednocześnie redakcja nie twierdzi, że właśnie w 2027 roku Chiny koniecznie rozpoczną inwazję.

Dziennikarze zwracają uwagę na to, że nowoczesne technologie znacząco zmieniły charakter działań wojennych. Doświadczenia Ukrainy i Iranu, według oceny wydawnictwa, pokazały, że mniejsze państwa zyskały dodatkowe możliwości przeciwstawiania się znacznie potężniejszym przeciwnikom. Dlatego też pytanie brzmi: w jaki sposób rozwój technologii wojskowych wpłynie na możliwość zajęcia Tajwanu.

Kolejnym ważnym tematem prognozy były wybory prezydenckie we Francji oraz umocnienie się prawicowo-populistycznych sił politycznych w Europie.

The Economist zwraca uwagę na możliwość zwycięstwa Marine Le Pen, co zdaniem redakcji miałoby poważne konsekwencje polityczne dla Unii Europejskiej.

Szczególny niepokój budzi perspektywa pogorszenia stosunków między Francją a Niemcami, których współpraca tradycyjnie odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu UE.

Ponadto francuskie finanse publiczne już teraz znajdują się pod presją z powodu znacznego zadłużenia. Niestabilność polityczna może pogłębić obawy inwestorów i spowodować dodatkowe trudności na rynkach finansowych.

Brytyjski tygodnik ostrzega przed wzrostem ryzyka na światowych rynkach obligacji państwowych. Według szacunków The Economist wiele zamożnych państw od dłuższego czasu wydaje więcej środków, niż pozwalają na to ich możliwości finansowe. Jednoczesny wzrost rentowności obligacji stanowi dodatkowe obciążenie dla budżetów państwowych.

Redakcja uważa, że taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność, dlatego wstrząsy finansowe pozostają jednym z głównych zagrożeń w 2027 roku.

Osobny rozdział prognozy poświęcony jest sztucznej inteligencji. The Economist spodziewa się nasilenia społecznego niezadowolenia z dużych firm technologicznych. W szczególności niepokój budzi wzrost zadłużenia przedsiębiorstw inwestujących w rozwój sztucznej inteligencji.

Dziennikarze zwracają uwagę na skomplikowane i nieprzejrzyste transakcje finansowe, które zwiększają ryzyko gwałtownego spadku wartości aktywów w sektorze technologicznym.

Jednocześnie magazyn uważa, że niektóre obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie i środowisko naturalne są przesadzone.

Wśród innych kluczowych trendów The Economist wymienia konsekwencje wojny w Iranie, które będą nadal wpływać na stosunki międzynarodowe, rynki energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe.

Według oceny redakcji konflikt zbrojny podkopał zaufanie amerykańskich sojuszników do Waszyngtonu i zmienił postrzeganie Stanów Zjednoczonych przez ich przeciwników.

Osobnym problemem będzie niedobór nawozów, który w połączeniu z potężnym zjawiskiem klimatycznym El Niño zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu milionów ludzi.

Dziennikarze przewidują również kolejny rok ekstremalnie wysokich temperatur, susz, rozległych pożarów lasów i fal upałów. Jednocześnie niestabilność światowych rynków energetycznych, zdaniem magazynu, będzie stymulować rozwój energetyki odnawialnej.

Wśród dziesięciu głównych trendów magazyn The Economist wymienił również upowszechnianie się leków odchudzających, rozwój przemysłu kosmicznego oraz zmiany w Hollywood.

W szczególności dziennikarze spodziewają się, że leki takie jak Ozempic będą miały coraz większy wpływ nie tylko na medycynę, ale także na zachowania konsumentów, rynek odzieży, kosmetyków i usług fitness.

W branży kosmicznej magazyn przewiduje rozpoczęcie regularnych startów satelitów przy użyciu statku kosmicznego Starship firmy SpaceX oraz uruchomienie pierwszej prywatnej stacji kosmicznej.

Ponadto rozwój technologii kosmicznych będzie stopniowo przybliżał realizację pomysłu umieszczenia centrów przetwarzania danych na orbicie.

Kolejnym kierunkiem będzie nowe podejście do wielkich hollywoodzkich serii filmowych w kontekście sukcesu niskobudżetowych filmów tworzonych przez niezależnych twórców.

Źródło: The Economist

Przypomnijmy, że magazyn The Economist ostrzega przed zagrożeniem załamaniem demograficznym na Ukrainie.

Większość Amerykanów popiera Ukrainę i uważa Rosję za wroga — The Economist.

Listopad może okazać się najtrudniejszym miesiącem dla Kijowa — The Economist.

Czytaj nas na