Prezydent Nigerii Bola Tinubu przekazał do Izby Reprezentantów dwa projekty ustaw mające wzmocnić mechanizmy prawne ścigania ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

List prezydenta z 6 października, skierowany do przewodniczącego Izby Reprezentantów Abbasa Tajudeena, odczytano podczas wtorkowego posiedzenia plenarnego. Tinubu wezwał parlamentarzystów do szybkiego rozpatrzenia obu inicjatyw.

Konwencje genewskie

Pierwszym dokumentem jest projekt ustawy o konwencjach genewskich i protokołach dodatkowych z 2026 roku. Przewiduje on uchylenie obowiązującej ustawy o konwencjach genewskich oraz wdrożenie czterech konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 roku i dwóch protokołów dodatkowych przyjętych 8 czerwca 1977 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Konwencje genewskie określają zasady ochrony ludzi podczas konfliktów zbrojnych, w tym rannych i chorych żołnierzy, jeńców wojennych oraz ludności cywilnej. Protokoły dodatkowe rozszerzają te gwarancje i ustanawiają dodatkowe zasady prowadzenia działań wojennych.

Współpraca z MTK

Drugim projektem jest projekt ustawy o wdrożeniu Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego z 2026 roku. Ma on zapewnić stosowanie kar za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i związane z nimi przestępstwa w Nigerii.

Dokument ma również stworzyć podstawę prawną współpracy Nigerii z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w realizacji jego mandatu. Po przekazaniu do Izby Reprezentantów projekty ustaw rozpatrzy Zgromadzenie Narodowe Nigerii.

Czytaj nas na