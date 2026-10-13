Prezydent Nigerii Bola Tinubu przekazał Senatowi kraju dwa projekty ustaw dotyczące wzmocnienia walki z przestępstwami narkotykowymi oraz reformy Nigeryjskiego Biura Dochodzeń Bezpieczeństwa (NSIB). Listy prezydenta podczas posiedzenia plenarnego odczytał przewodniczący Senatu Godswill Akpabio, informuje Premium Times Nigeria.

Tinubu przekazał dokumenty zgodnie z artykułem 58 ust. 2 Konstytucji Nigerii. Oba projekty ustaw skierowano do senackiej Komisji Regulaminu i Procedur w celu dalszych działań legislacyjnych.

Wzmocnienie walki z narkotykami

Pierwszy projekt ustawy przewiduje uchylenie obowiązującej ustawy o Krajowej Agencji Egzekwowania Prawa Narkotykowego (NDLEA) oraz ustawy o konopiach indyjskich. Zamiast tego proponuje wprowadzenie jednolitych ram prawnych przeciwdziałania uprawie, przetwarzaniu, sprzedaży, nielegalnemu obrotowi i używaniu zakazanych narkotyków.

Inicjatywa ma również przyznać NDLEA uprawnienia do badania działalności osób podejrzewanych o udział w przestępstwach narkotykowych. Prezydent wezwał senatorów do niezwłocznego rozpatrzenia dokumentu.

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Według oceny Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości z 2025 roku zdolności produkcyjne metamfetaminy w Nigerii wzrosły o ponad 40% w porównaniu z 2020 rokiem. NDLEA oświadczyła, że w 2024 roku zatrzymała ponad 18,5 tys. podejrzanych o przestępstwa narkotykowe i skonfiskowała ponad 2,6 mln kilogramów nielegalnych substancji.

Zmiany dla biura bezpieczeństwa

Drugi projekt ustawy proponuje zmianę ustawy z 2022 roku ustanawiającej NSIB oraz przekształcenie biura w niezależny organ badający zdarzenia w różnych rodzajach transportu.

Zgodnie z proponowanymi zmianami biuro będzie badać nie tylko wypadki i incydenty lotnicze, lecz także zdarzenia w transporcie kolejowym, morskim i innych rodzajach transportu. Projekt ustawy przewiduje również przekazanie uprawnień nadzorczych nad NSIB prezydenturze oraz wzmocnienie jego możliwości instytucjonalnych, operacyjnych i administracyjnych.

NSIB, wcześniej znane jako Biuro Badania Wypadków, ustala okoliczności i prawdopodobne przyczyny incydentów transportowych oraz przygotowuje zalecenia, aby zapobiegać podobnym przypadkom. Jego dochodzenia mają na celu poprawę bezpieczeństwa, a nie ustalanie odpowiedzialności karnej ani winy.

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