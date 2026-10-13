Prezydent Nigerii Bola Tinubu zwrócił się do Senatu o zatwierdzenie zwrotu 100,5 mld nair rządowi stanu Yobe za budowę Międzynarodowego Portu Lotniczego Cargo im. Muhammadu Buhariego w Damaturu. Według prezydenta rząd federalny przejął własność i kontrolę nad tym lotniskiem, a zwrot ma zostać sformalizowany poprzez zobowiązanie dłużne.

Wniosek do Senatu

List prezydenta podczas wtorkowego posiedzenia plenarnego odczytał przewodniczący Senatu Godswill Akpabio, informuje Premium Times Nigeria. Następnie Akpabio przekazał wniosek senackiej Komisji ds. Długów Krajowych i Zagranicznych do dalszego rozpatrzenia.

Kwota zwrotu

Tinubu oświadczył, że Federalna Rada Wykonawcza zatwierdziła przejście lotniska pod kontrolę rządu federalnego. Następnie nigeryjskie Biuro Zamówień Publicznych dokonało przeglądu projektu i zaleciło zwrot stanowi Yobe 100 509 017 234,55 nair.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Lotnictwo, w tym lotniska, bezpieczeństwo lotów oraz przewóz lotniczy pasażerów i towarów, należy do wyłącznego wykazu ustawodawczego Konstytucji Nigerii z 1999 roku. Zgromadzenie Narodowe ma uprawnienia do uchwalania ustaw w tych sprawach. Ustawa o Federalnym Urzędzie Portów Lotniczych Nigerii daje również tej instytucji prawo do utrzymywania i zarządzania lotniskami przekazanymi jej zgodnie z prawem.

Jednocześnie samo umieszczenie lotnictwa w wyłącznym wykazie nie oznacza, że wszystkie lotniska muszą koniecznie należeć do rządu federalnego ani że stan, który zbudował lotnisko, automatycznie otrzymuje zwrot kosztów.

Czytaj nas na