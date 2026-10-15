Prezydent Nigerii Bola Tinubu wezwał sędziów do zamknięcia luk proceduralnych, które, jak powiedział, osoby wpływowe politycznie oraz podejrzani o przestępczość zorganizowaną wykorzystują do opóźniania lub udaremniania procesów karnych. Oświadczył to we wtorek w Abudży podczas ósmego dorocznego seminarium dla sędziów, zorganizowanego przez Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych oraz Narodowy Instytut Sądownictwa, informuje Premium Times Nigeria.

Prezydenta reprezentował na wydarzeniu wiceprezydent Kashim Shettima. Tinubu powiedział, że walka z korupcją nie może być skuteczna bez niezależnego wymiaru sprawiedliwości zdolnego do dostosowywania się do nowych form przestępstw finansowych. Wezwał sędziów do analizowania strategii oskarżenia, przeglądu przestarzałych precedensów i niedopuszczania, by procedury prawne stawały się ochroną dla bezprawnych działań.

Dowody cyfrowe i aktywa kryptograficzne

Tinubu zaznaczył, że blockchain i sztuczna inteligencja skomplikowały przestępstwa finansowe, dlatego śledczy, prokuratorzy i sędziowie muszą wzmacniać swoje umiejętności zawodowe. Seminarium poświęcono dochodzeniu i ściganiu przestępstw gospodarczych i finansowych w erze cyfrowej.

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Prezydent odwołał się do pracy Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych w sprawach związanych z aktywami cyfrowymi. Według niego w 2025 roku komisja doprowadziła do konfiskaty bitcoinów o wartości 22 417,91 dolara, aktywów cyfrowych USDT o wartości 1 001 301,87 dolara, a także 5,6 mln dolarów powiązanych ze schematem CBEX. Oświadczył również, że 192 cudzoziemców zatrzymanych pod zarzutem cyberterroryzmu i oszustw kryptowalutowych zostało pociągniętych do odpowiedzialności i deportowanych.

Apel o lepsze zarządzanie sprawami

Prezes Sądu Najwyższego Nigerii Kudirat Kekere-Ekun powiedziała, że rozwój technologii zmienił sposoby pozyskiwania i rejestrowania dowodów cyfrowych, dlatego skuteczne zarządzanie sprawami nabiera coraz większego znaczenia. Podkreśliła, że szkolenie pracowników sądowych pomaga usprawnić rozpatrywanie spraw i wymiar sprawiedliwości.

Przewodniczący senackiej komisji ds. walki z korupcją i przestępstwami finansowymi Emmanuel Udende nazwał seminarium aktualnym ze względu na rosnącą złożoność przestępstw finansowych. Tymczasem przewodniczący Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych Ola Olukoyede wyraził obawy, że technologie rozwijają się szybciej niż narzędzia prawne służące dochodzeniu i ściganiu takich przestępstw.

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