Obroty handlowe Chin z krajami partnerskimi inicjatywy Pasa i Szlaku wzrosły w pierwszych trzech kwartałach roku o 17,1% rok do roku, do 20,37 bln juanów, czyli 3,04 bln dolarów. Poinformował o tym ECNS, powołując się na Generalną Administrację Celną ChRL.

Dynamika eksportu i importu

Jak poinformował rzecznik Generalnej Administracji Celnej ChRL Lü Daliang, chiński eksport do tych państw zwiększył się o 16,6%, a import z nich — o 17,9%.

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Wzrost handlu dwustronnego z Chinami w okresie od stycznia do września odnotowało niemal 80% krajów partnerskich inicjatywy. Przypadło na nie 51% całkowitych obrotów handlu zagranicznego ChRL w tym okresie.

Udział w handlu zagranicznym ChRL

Handel z partnerami Pasa i Szlaku zapewnił 47,1% całkowitego wzrostu handlu zagranicznego Chin w ciągu dziewięciu miesięcy. Według najnowszych międzynarodowych szacunków w pierwszych siedmiu miesiącach roku Chiny znajdowały się wśród trzech największych partnerów handlowych dla 134 gospodarek uczestniczących w inicjatywie i były największym partnerem handlowym dla 74 z nich.

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