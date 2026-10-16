Jak informuje The Japan Times, Toyota rozpocznie w grudniu produkcję zmodernizowanego hybrydowego crossovera Lexus NX w zakładzie w Cambridge w prowincji Ontario w Kanadzie. W tym zakładzie montowane są także crossover Toyota RAV4 oraz SUV Lexus RX.

Około 85% samochodów produkowanych w zakładzie w Cambridge jest przeznaczonych na eksport, głównie do Stanów Zjednoczonych. Toyota produkuje również RAV4 w innym zakładzie w Ontario, położonym około 48 kilometrów od Cambridge. W ubiegłym roku oba zakłady wyprodukowały łącznie 537 518 samochodów, co uczyniło Toyotę największym producentem samochodów w Kanadzie.

Inwestycje w produkcję

Firma zainwestowała 1,1 mld dolarów w kanadyjskie operacje, aby produkować nową wersję RAV4, której wytwarzanie rozpoczęło się w styczniu. Kolejne kilkaset milionów dolarów przeznaczono na nowego Lexusa NX. Według publikacji wszystkie zakłady producenta samochodów pracują z pełną lub niemal pełną mocą.

Dyrektor ds. korporacyjnych Toyota Motor Manufacturing Canada Scott McKenzie oświadczył, że firma zamierza produkować samochody w Kanadzie w długiej perspektywie. Jak powiedział, lokalne zakłady pracują na dwie pełne zmiany i regularnie angażują pracowników do pracy w nadgodzinach.

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Rynek i ryzyka handlowe

Stany Zjednoczone pozostają kluczowym rynkiem dla samochodów produkowanych w Kanadzie. Jednocześnie branża motoryzacyjna znalazła się pod presją z powodu amerykańskich ceł na import, które obniżyły rentowność produkcji i skłoniły niektórych producentów do ograniczenia swojej obecności produkcyjnej w kraju. Biały Dom groził również podniesieniem ceł na samochody do 50%, jeśli do 1 stycznia nie zostanie zawarte szersze porozumienie handlowe.

Na tym tle General Motors, Stellantis i Ford ograniczały lub zmieniały swoje operacje produkcyjne w Kanadzie. Honda, która produkuje w kraju modele Civic i CR-V, w tym roku zrezygnowała z planów stworzenia w pobliżu swojego zakładu w Ontario łańcucha dostaw akumulatorów do pojazdów elektrycznych o wartości 15 mld dolarów kanadyjskich.

Jednocześnie Toyota zwiększa sprzedaż na rynku kanadyjskim: w 2025 roku firma dostarczyła rekordowe 249 445 samochodów — o 4,4% więcej niż rok wcześniej. Łączna sprzedaż nowych samochodów w Kanadzie wzrosła o 2,1%, do około 1,9 mln pojazdów.

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