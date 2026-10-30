Trump i Melania powitali w Białym Domu w Halloween dziecko w radzieckim mundurze wojskowym

Podczas obchodów Halloween w Białym Domu prezydent USA Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump powitali chłopca ubranego w radziecki mundur wojskowy. Chłopiec pojawił się na imprezie w kostiumie czołgisty z czapką w stylu radzieckim i naszywką wojsk czołgowych. Małżeństwo poczęstowało dzieci czekoladowymi słodyczami.

Chłopiec pojawił się na uroczystości w kostiumie radzieckiego czołgisty. Miał na sobie mundur wojskowy, czapkę radzieckiego wzoru oraz naszywkę wojsk pancernych na rękawie.

Wraz z nim do Donalda i Melanii Trump podeszła dziewczynka w stroju ludowym, który stylem przypominał tradycyjny rosyjski kostium. Miała na sobie białą bluzkę, ciemną sukienkę w kwiatowy wzór oraz nakrycie głowy z wstążkami.

Melania Trump zwróciła uwagę na czapkę chłopca i dotknęła jego nakrycia głowy. Po krótkiej rozmowie dzieci otrzymały od prezydenta USA i pierwszej damy tabliczki czekolady.

Uroczystość odbyła się w przeddzień Halloween, które co roku obchodzi się 31 października. Donald i Melania Trumpowie przyjmowali dzieci na terenie rezydencji prezydenckiej i rozdawali im słodycze.

W Halloween do małżeństwa Trumpów zawitał chłopiec w radzieckim mundurze wojskowym oraz dziewczynka w kokoszniku Para prezydencka serdecznie powitała dzieci, a Melania nawet dotknęła czapki młodego „wyzwoliciela”. https://t.co/Q7vgXlIqTB — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 30 października 2026

Zdjęcia ze spotkania z dziećmi w różnych strojach opublikował Biały Dom.

Odpowiednie zdjęcia opublikował Biały Dom.

Amerykańska gwiazda telewizyjna Kim Kardashian zaprezentowała swój strój na Halloween 2026 roku. Tym razem celebrytka postanowiła wcielić się w swoją 13-letnią córkę North West, którą wychowuje wraz z byłym mężem — raperem Kanye Westem.

W Stanach Zjednoczonych sprzedaż słodyczy na Halloween w miesiącu zakończonym 17 października spadła o 6,7% w ujęciu rocznym. Największy spadek odnotowano w segmencie dużych i bardzo dużych opakowań, podczas gdy sprzedaż małych paczek cukierków rosła.

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