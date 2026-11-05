Trump mógł w głębi duszy pragnąć zwycięstwa Demokratów w wyborach do Kongresu USA — The New York Times

Prezydent USA Donald Trump mógł nie tylko nie obawiać się porażki republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu, ale także postrzegać ją jako okazję do nowej politycznej konfrontacji z demokratami. Konflikt z przeciwnikami może odpowiadać typowemu stylowi walki politycznej amerykańskiego przywódcy.

Autor artykułu przypuszcza, że Trump skupia się przede wszystkim na wydarzeniach, które dotyczą go osobiście. Właśnie dlatego porażka Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających może nie wywołać u niego takiego rozczarowania, jak u jego partyjnych kolegów. W końcu nazwisko prezydenta nie figurowało na kartach do głosowania.

Zdaniem komentatora Trump mógł nawet postrzegać zwycięstwo Demokratów jako okazję do pozyskania nowego politycznego rywala, z którym można prowadzić otwartą konfrontację.

W artykule podkreślono, że konflikt zawsze był istotnym elementem stylu politycznego amerykańskiego prezydenta. Autor uważa, że walka z przeciwnikami daje Trumpowi więcej możliwości mobilizacji politycznej niż działanie w warunkach pełnej kontroli Republikanów nad władzą.

Obserwator zauważa również, że Trump już gruntownie zmienił Partię Republikańską, podporządkowując znaczną część jej programu politycznego własnym priorytetom.

Dlatego porażka kolegów z partii, zgodnie z tą interpretacją, może mieć dla niego mniejsze znaczenie osobiste niż możliwość rozpoczęcia nowego konfliktu politycznego z demokratami.

Autor sugeruje, że konfrontacja z demokratyczną większością w obu izbach Kongresu mogłaby stać się dla Trumpa atrakcyjnym scenariuszem politycznym.

Jednocześnie jest to jedynie ocena komentatora „The New York Times”, a nie potwierdzone zamiary prezydenta USA. Sam Donald Trump nie oświadczył publicznie, że pragnął zwycięstwa demokratów w wyborach uzupełniających.

Taką opinię wyraził komentator w felietonie dla „The New York Times”.

Trump oświadczył, że po zwycięstwie demokratów będzie pełnił rolę „pana weta”.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył również, że nie martwi się możliwością impeachmentu.

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