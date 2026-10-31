Czołowi przedstawiciele Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wezwali prezydenta Donalda Trumpa do zachowania zapisów jego rozmów z chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji, w szczególności z Grokiem, opracowanym przez firmę Elona Muska.

Kongresmeni Jamie Raskin i Robert Garcia wyrazili zaniepokojenie potencjalnym wpływem sztucznej inteligencji na decyzje podejmowane w Białym Domu.

W szczególności powołali się na doniesienia, że Trump rzekomo konsultował się z chatbotem Grok w sprawie możliwej reakcji społeczeństwa Wenezueli na zatrzymanie Nicolása Maduro przed wydaniem rozkazu przeprowadzenia operacji wojskowej przez Stany Zjednoczone.

Demokraci skrytykowali fakt, że prezydent korzystał ze sztucznej inteligencji podczas podejmowania decyzji dotyczących działań wojskowych zamiast konsultować się z Kongresem.

Domagają się oni zachowania odpowiednich zapisów rozmów z AI, aby zapewnić możliwość dalszego zbadania okoliczności podejmowania takich decyzji.

Źródło: POLITICO

Serwis społecznościowy Truth Social sprzedaje firmom finansowym przyspieszony dostęp do wpisów prezydenta USA Donalda Trumpa. Koszt takiej subskrypcji sięga 100 000 dolarów miesięcznie, co może dawać dużym inwestorom czasową przewagę podczas notowań. Wpisy amerykańskiego prezydenta mogą powodować gwałtowne wahania cen na rynkach finansowych.

W Stanach Zjednoczonych Biały Dom oświadczył, że platforma Truth Social, należąca do Donalda Trumpa, jest „najpotężniejszym i najpopularniejszym serwisem społecznościowym na świecie”. Rzecznik Białego Domu Davis Ingle przekazał to oświadczenie dziennikowi „The New York Times”.

Amerykański serwis The Intercept oraz Fundacja na rzecz Wolności Prasy złożyły w federalnym sądzie USA pozew przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi, Białemu Domowi oraz przedstawicielom jego administracji. Powodem jest płatna aplikacja Truth Social, która zdaniem powodów stwarza nierówne warunki dla mediów i może zapewniać subskrybentom przewagę na rynkach finansowych.

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