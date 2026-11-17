Europejscy politycy obawiają się, że prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem może zająć stanowisko sprzeczne z interesami Ukrainy i Europy. Sojusznicy Waszyngtonu przygotowują się na nieprzewidywalne wyniki szczytu.

Według kilku europejskich urzędników i zachodnich dyplomatów największe obawy budzi możliwość, że Trump odejdzie od wcześniej uzgodnionego scenariusza rozmów.

Sojusznicy USA obawiają się, że oświadczenia amerykańskiego prezydenta dotyczące Ukrainy lub Tajwanu mogą zaszkodzić ich interesom lub wyglądać na poparcie stanowisk Moskwy i Pekinu.

„Wiemy, że za każdym razem, gdy prezydent Trump rozmawia z Putinem lub spotyka się z nim, kończy się to złymi wiadomościami dla Ukrainy i Europy. Jesteśmy przygotowani na wszystko” – powiedział serwisowi Axios jeden z europejskich dyplomatów.

Pierwotnym celem trójstronnego szczytu było rozpoczęcie dyskusji na temat rozbrojenia jądrowego.

Jednak przed wylotem na Filipiny w poniedziałek, 16 listopada, Donald Trump poinformował, że podczas spotkania poruszone zostaną również kwestie dotyczące Iranu i Ukrainy.

„Porozmawiamy o moim ulubionym temacie – Ukrainie” – powiedział prezydent USA.

Oświadczenie to padło wbrew wcześniejszym zapewnieniom strony amerykańskiej. Podczas briefingu w piątek przedstawiciele USA podkreślali, że podczas szczytu nie będzie mowy o wojnie na Ukrainie. Podobne stanowisko wyrażali wcześniej również przedstawiciele Chin.

Według informacji serwisu Axios, zbliżający się szczyt był przedmiotem dyskusji za zamkniętymi drzwiami podczas spotkania europejskich przywódców w Dublinie w zeszłym tygodniu.

Niektórzy uczestnicy wyrazili zaniepokojenie ewentualnymi wypowiedziami Trumpa na temat wojny na Ukrainie. Wśród osób, które najaktywniej poruszały tę kwestię, znalazł się kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Podobne obawy zgłaszali również ukraińscy urzędnicy.

Europejscy dyplomaci poinformowali, że przedstawiciele USA próbowali bagatelizować znaczenie zbliżającego się szczytu i obniżyć oczekiwania co do możliwych wyników rozmów.

Jednak sojusznicy Waszyngtonu nadal obawiają się, że spotkanie może sprawiać wrażenie, jakby trzej przywódcy uzgadniali podział świata na strefy wpływów.

Niektórzy rozmówcy serwisu Axios nazwali taki scenariusz „Jałtą 2.0”, nawiązując do konferencji z 1945 roku, która miała istotny wpływ na kształtowanie powojennego porządku w Europie.

Informuje o tym serwis Axios.

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