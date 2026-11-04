Trump określił gospodarkę USA jako najlepszą w historii, choć Amerykanie nie odczuwają jej sukcesów

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że amerykańska gospodarka osiąga najlepsze wyniki w całej historii kraju. Jednocześnie przyznał, że wysokie ceny benzyny uniemożliwiają obywatelom odczucie pozytywnych skutków polityki gospodarczej jego administracji. Odpowiedzialność za sytuację na rynku paliw amerykański przywódca przypisał Iranowi.

Według prezydenta USA obecny stan gospodarki kraju znacznie przewyższa nawet wyniki z jego pierwszej kadencji prezydenckiej. Jednak jego zdaniem ceny paliwa wpływają na to, jak Amerykanie oceniają sytuację gospodarczą.

„W rzeczywistości mamy obecnie najlepszą gospodarkę w całej historii. Wiecie, podczas mojej pierwszej kadencji prezydenckiej gospodarka była najlepsza, ale obecna przewyższa nawet ją. Jednak z powodu cen benzyny ludzie nie odczuwają tego w takim stopniu, w jakim odczuwaliby w innych okolicznościach. A sytuacja z cenami benzyny wynika z Iranu” – oświadczył Trump.

Oświadczenie amerykańskiego prezydenta padło w kontekście wyborów uzupełniających do Kongresu USA, które odbyły się 3 listopada 2026 roku.

Według doniesień amerykańskich mediów Partia Republikańska poniosła szereg porażek, zwłaszcza w stanach, w których tradycyjnie miała silną pozycję. Wśród wyników głosowania znalazło się przejęcie kontroli nad Senatem USA przez Demokratów.

Trump poinformował o tym w wywiadzie dla stacji Fox News.

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump zareagował na wyniki wyborów uzupełniających, w których, według danych magazynu „Fortune”, Partia Demokratyczna odzyskała kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem.

Prezydent USA Donald Trump skomentował pierwsze wyniki wyborów uzupełniających, które, jak podaje Interia, były korzystne dla Partii Demokratycznej. W poście opublikowanym na platformie Truth Social stwierdził, że nie był wśród kandydatów i że gdyby w nich uczestniczył, republikanie odnieśliby zdecydowane zwycięstwo.

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