W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump rzekomo ograniczył publiczne wystąpienia po doniesieniach o możliwych planach Iranu dotyczących dokonania zamachu na niego oraz wysokich rangą urzędników jego administracji. Poinformował o tym Polsat News, powołując się na izraelskie wydanie Israel Hayom.

Dane Mossadu dla CIA

Według Israel Hayom Mossad przekazał CIA dane, które rzekomo wskazują na zamiary Iranu zaatakowania prezydenta USA i kluczowych członków jego administracji. Wydanie, powołując się na wysokich rangą urzędników USA i Izraela, twierdzi, że te doniesienia potwierdziła jeszcze jedna zachodnia służba wywiadowcza.

Jeden z rozmówców Israel Hayom oświadczył, że strona amerykańska już wcześniej wiedziała o zagrożeniach tego rodzaju. Według niego stało się to szczególnie aktualne po śmierci najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego podczas amerykańsko-izraelskiej operacji.

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Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Jak pisze Israel Hayom, przekazane przez Izrael dane wywiadowcze dotyczą konkretnych niedawnych zagrożeń, w tym możliwych ataków z użyciem dronów z materiałami wybuchowymi. Wydanie zaznacza, że przeciwdziałanie takim środkom może być trudne przy użyciu standardowych środków ochrony.

Według Israel Hayom Trump i urzędnicy jego administracji znajdują się pod wzmocnioną ochroną. Wysocy rangą urzędnicy znacznie ograniczyli wydarzenia publiczne, przede wszystkim te organizowane na otwartej przestrzeni, a kilku z nich przeniosło się z domów do specjalnie chronionych obiektów.

Fox News poinformował, że wśród urzędników, którzy zmienili miejsce zamieszkania, jest sekretarz skarbu USA Scott Bessent, odpowiedzialny za sankcje wobec Iranu. Według tych danych sekretarz stanu Marco Rubio przeniósł się do mieszkania w jednej z baz wojskowych, a wzmocnione środki bezpieczeństwa wprowadzono także dla szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha.

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