Na biurku prezydenta USA Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym zauważono nową czerwoną czapkę z napisem „Veto”. Może to być nawiązanie do oświadczeń amerykańskiego przywódcy o zamiarze aktywnego korzystania z prawa weta, jeśli Demokraci uzyskają większość w Kongresie.

Podczas rozmowy Donalda Trumpa z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym na jego biurku zauważono czerwoną czapkę z napisem „Veto”.

Nowa czapka pojawiła się po wyborach uzupełniających, które okazały się niepowodzeniem dla republikańskiej partii prezydenta.

Jeszcze przed głosowaniem Trump oświadczył, że w przypadku zdobycia przez Partię Demokratyczną większości w Kongresie jest gotów aktywnie korzystać z prezydenckiego prawa weta. Jego zdaniem zmusi to ostatecznie przeciwników politycznych do pójścia na kompromis i zawierania porozumień ponadpartyjnych.

Wcześniej Donald Trump regularnie pojawiał się publicznie w czerwonej czapce z białym napisem „Make America Great Again” („Uczyńmy Amerykę znów wielką”). Z tyłu lub po bokach czapki często umieszczano napisy „Trump 2024” oraz inne wariacje.

Czapka ta zyskała szeroką popularność podczas kampanii prezydenckiej Trumpa w 2016 roku. Sam polityk nieustannie nosił ją na wiecach i podczas wywiadów.

Jednocześnie hasło „Make America Great Again” nie zostało wymyślone przez Trumpa. Używał go Ronald Reagan podczas kampanii prezydenckiej w 1980 roku, a także Bill Clinton w 1992 roku.

Sam Donald Trump zarejestrował to hasło jako znak towarowy w 2012 roku.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump poświęcił w Waszyngtonie swoje pierwsze publiczne wystąpienie po wyborach uzupełniających budowie sali balowej w Białym Domu.

Prezydent USA Donald Trump mógł nie tylko nie obawiać się porażki republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu, ale także traktować ją jako okazję do nowej politycznej konfrontacji z demokratami. Konflikt z przeciwnikami może odpowiadać typowemu stylowi walki politycznej amerykańskiego przywódcy.

Czytaj nas na