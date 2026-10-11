Prezydent USA Donald Trump podczas wystąpienia w San Antonio obiecał wypłacić po 5 tys. dolarów każdemu dorosłemu Amerykaninowi, jeśli Partia Republikańska utrzyma niewielką większość w Izbie Reprezentantów i Senacie. Jak informuje The Hill, powtórzył tę obietnicę przed wyborami śródokresowymi do Kongresu.

Trump oświadczył, że Amerykanie mogą liczyć na wypłaty w przypadku zwycięstwa republikanów w obu izbach Kongresu. Publikacja zauważa, że wcześniejsze obietnice Trumpa dotyczące czeków, które miały być finansowane z wpływów celnych i oszczędności Departamentu Efektywności Rządowej, nie zostały zrealizowane.

Inne wypłaty przed wyborami

Propozycja wypłat po 5 tys. dolarów jest jedną z kilku płatności związanych z polityką administracji. Realizowany jest już plan wysłania wypłat po 90 dolarów do ponad 20 mln uczestników Medicare Part B. Według Trumpa środki te mają pomóc w opłaceniu składek Medicare Part B; planowane jest ich finansowanie z Medicare Improvement Fund.

Oddzielnie niemal 1 mln osób ma otrzymać czeki po 500 dolarów z powodu rzekomych nadpłat na warunkach ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej. Do listów z czekami dołączono wystąpienie Trumpa, w którym oskarża on administrację Joe Bidena o zawyżanie płatności w celu finansowania HealthCare.gov.

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Oceny ekspertów ds. etyki

Eksperci ds. etyki różnie oceniają te inicjatywy. Były główny prawnik Białego Domu ds. etyki Richard Painter nazwał obietnicę wypłat w razie zwycięstwa republikanów bezsensowną, ale nie nielegalną. Wyraził także wątpliwość, czy Kongres zgodzi się na odpowiednie finansowanie.

Główna radczyni ds. etyki i przeciwdziałania korupcji w Democracy Defenders Fund, Virginia Canter, oświadczyła, że wypłaty na kilka tygodni przed wyborami mogą być ukierunkowane na wpływanie na głosowanie na korzyść kandydatów republikańskich. Podważyła także legalność takich decyzji, podkreślając uprawnienia Kongresu w zakresie wydatków budżetowych.

Komitet Narodowy Partii Demokratycznej złożył pozew w sprawie finansowania reklam telewizyjnych poświęconych Trumpowi. Według oceny The New York Times na te spoty wydano już ponad 11 mln dolarów.

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