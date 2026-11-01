Trump obiecał, że stanie się „Panem Weto” dla demokratycznego Kongresu – Bloomberg

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jest gotów masowo zawetować projekty ustaw, jeśli Partia Demokratyczna uzyska większość w Kongresie w wyniku wyborów uzupełniających, które odbędą się we wtorek, 3 listopada.

Amerykański przywódca podkreślił, że będzie odrzucał propozycje przeciwników, zmuszając ich do poszukiwania kompromisów po kilku miesiącach blokowania inicjatyw. Według sondaży, w kontekście zaciętej kampanii wyborczej Demokraci mają duże szanse na przejęcie kontroli nad co najmniej jedną z izb Kongresu.

„Oni (demokraci – red.) będą wysyłać różne propozycje, a ja będę na nie nakładał weto. W końcu, po miesiącu czy dwóch, kiedy wszystko będzie odrzucane – bo to po prostu strata czasu – przyjdą i będą się dogadywać” – powiedział Trump.

Źródło: Bloomberg.

Partia Demokratyczna w USA rozpoczęła przygotowywanie inicjatyw ustawodawczych mających na celu ograniczenie uprawnień prezydenta Donalda Trumpa. Opozycja liczy na przejęcie kontroli nad Izbą Reprezentantów w nadchodzących wyborach uzupełniających i wykorzystanie większości do wzmocnienia kontroli Kongresu nad Białym Domem. Głównym celem tych inicjatyw jest wprowadzenie mechanizmów prawnych ograniczających władzę prezydenta oraz zapobieganie ewentualnym nadużyciom.

Demokraci w USA przygotowują się do zainicjowania, w przypadku przejęcia kontroli nad Kongresem po wyborach 3 listopada, dochodzeń dotyczących finansów rodziny prezydenta Donalda Trumpa, działalności Pentagonu oraz polityki imigracyjnej.

W Stanach Zjednoczonych poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa na początku października spadło do 30%, jak wynika z sondażu Pew Research Center. Jest to najniższy wynik w drugiej kadencji prezydenta Trumpa i jeden z najniższych poziomów poparcia dla głowy Białego Domu w przededniu wyborów uzupełniających w ostatnich dziesięcioleciach.

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