Prezydent USA Donald Trump oświadczył podczas wiecu wyborczego w Greenville w Karolinie Północnej, że poleci Departamentowi Sprawiedliwości jak najszybciej uregulować wszystkie pozostałe uzasadnione roszczenia dotyczące skażonej wody w bazie Korpusu Piechoty Morskiej Camp Lejeune. Jak podaje The Hill, stanie się tak, jeśli kandydaci Partii Republikańskiej wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu USA.

„Jeśli nie wygramy, nie będzie pieniędzy. Jeśli wygramy — dostaniecie je” — powiedział Trump. Oświadczył również, że jego administracja wypłaciła już 1 mld dolarów weteranom i ich rodzinom dotkniętym skażeniem.

Skażenie wody w bazie

Żołnierze i ich rodziny pili wodę w bazie Camp Lejeune oraz używali jej do kąpieli od 1953 do 1987 roku. Woda była skażona trichloroetylenem — bezbarwnym rozpuszczalnikiem stosowanym do czyszczenia metalu. Substancja może przez długi czas pozostawać w wodach gruntowych i powodować ciężkie choroby, w tym raka i chorobę Parkinsona.

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Wojsko wykryło problem z jakością wody dopiero w 1982 roku. Ustawa PACT, uchwalona w 2022 roku, pozwala poszkodowanym ubiegać się o wypłaty w amerykańskim Departamencie ds. Weteranów lub składać pozwy przeciwko rządowi z powodu chorób związanych ze skażeniem.

Nieuregulowane roszczenia

Trwają dziesiątki pozwów cywilnych przeciwko rządowi USA dotyczących warunków w Camp Lejeune, a pierwszy proces ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu. W 2023 roku Departament Sprawiedliwości i Marynarka Wojenna USA uruchomiły program Elective Option, przewidujący przyspieszone wypłaty dla osób z określonymi chorobami.

W ramach programu pozostaje ponad 400 tys. nieuregulowanych roszczeń. Niektórzy wnioskodawcy twierdzą, że rząd odmówił im odszkodowania lub zaproponował niższą kwotę, niż ich zdaniem im przysługiwała. Trump oświadczył, że pieniądze powinny trafiać do rodzin, a nie do prawników prowadzących sprawy sądowe.

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