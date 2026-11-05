Prezydent USA Donald Trump w Waszyngtonie poświęcił swoje pierwsze publiczne wydarzenie po wyborach uzupełniających budowie sali balowej w Białym Domu. Jak informuje TimesLIVE, stało się to 4 listopada, kilka godzin po tym, jak Partia Republikańska poniosła znaczące straty w wyborach.

Ostatnia stalowa belka

Po porannym milczeniu administracji Trump po południu zaprosił dziennikarzy na ceremonię, podczas której robotnicy podnieśli ostatnią stalową belkę nowej konstrukcji. Prezydent rozmawiał z budowniczymi i po raz drugi w ciągu tygodnia opowiedział o projektach zagospodarowania stolicy USA.

Według niego kolumny sali balowej zostaną wyrzeźbione z wapienia i wykonane w stylu korynckim. Podczas trwającego prawie 20 minut wydarzenia Trump mówił także o przyszłych żyrandolach i marmurowej podłodze w pomieszczeniu.

Krytyka priorytetów

Demokraci zdobyli kontrolę nad Senatem i Izbą Reprezentantów, w tym zwyciężając w stanach, które zazwyczaj wyraźnie popierają republikanów. Według publikacji skala politycznej porażki skłoniła Biały Dom do uznania niepopularności wojny USA i Izraela z Iranem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niektórzy republikańscy stratedzy wezwali administrację do zakończenia wojny i skupienia się na obniżaniu cen dla amerykańskich konsumentów, a nie na prestiżowych projektach budowlanych w Waszyngtonie.

W poniedziałek Trump znaczną część swojego ostatniego telewizyjnego wystąpienia przed wyborami poświęcił przebudowie basenu odblaskowego przy pomniku Lincolna. Wśród innych projektów, o których wspominał, są granitowe lądowisko dla helikopterów obok Białego Domu, modernizacja publicznego pola golfowego oraz planowany 76-metrowy łuk przy rzece Potomak.

Trump przyznał, że jest krytykowany za poświęcanie czasu i wysiłku takim projektom, lecz stwierdził, że sala balowa jest potrzebna dla wielkości kraju. Podczas rozmowy z dziennikarzami o możliwości impeachmentu przy Kongresie kontrolowanym przez demokratów zatrzymał się, aby obserwować montaż belki.

Czytaj nas na