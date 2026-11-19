19 listopada prezydent USA Donald Trump, po spotkaniu z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem, rozpoczął rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Po spotkaniu amerykański prezydent zdążył już skomentować wojnę na Ukrainie.

Prezydent USA nazwał chińskiego przywódcę „przyjacielem” i podkreślił szczególne stosunki między obydwoma krajami.

„Nikt nigdzie nie jest w stanie zrobić tego, co my potrafimy” – powiedział Trump.



Stwierdził, że Stany Zjednoczone i Chiny nawiązały sprawiedliwe stosunki w zakresie ceł i przywracają równowagę w handlu.

Trump zaznaczył również, że Stany Zjednoczone i Chiny dążą do udzielenia pomocy w zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

„Liczę na pomoc Chin w sprawie wojny między Rosją a Ukrainą. Chciałbym, aby ta wojna się zakończyła. Myślę, że w tej kwestii mogę mówić w imieniu nas obu” – powiedział przywódca USA.

Według niego spotkanie z Putinem położyło podwaliny pod kolejne udane trójstronne spotkanie Rosji, USA i Chin.

Prezydent USA oświadczył, że planuje omówić kwestię zakończenia wojny na Ukrainie podczas zbliżającego się trójstronnego spotkania z Putinem i Xi Jinpingiem.

Pojawiły się wątpliwości, czy kwestia Ukrainy znajdzie się w porządku obrad spotkania trójstronnego, ale według doniesień było to celem Putina.

Informację tę podaje agencja Reuters.

Prezydent Xi Jinping i prezydent Trump spotkali się w Shenzhen — Anadolu Agency

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Przypomnijmy, że Trump i Putin zakończyli spotkanie w Shenzhen bez wspólnego oświadczenia dla prasy.

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