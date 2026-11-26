26 listopada Donald Trump opublikował w serwisie społecznościowym Truth Social tekst oświadczenia podsumowującego spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który różni się od wersji rozpowszechnionej przez służbę prasową NATO. W oświadczeniu tym prezydent USA zrównał Ukrainę z krajem-agresorem.

W oświadczeniu Trumpa czytamy: „Omówiliśmy również szczegółowo, jak ważne jest, aby Rosja i Ukraina powstrzymały się od wszelkich działań, które celowo lub niecelowo rozszerzają skalę wojny, oraz jak ważne jest jak najszybsze osiągnięcie pokojowego rozwiązania konfliktu!”.

W wersji oświadczenia opublikowanej przez służbę prasową NATO nie ma wzmianki o Ukrainie, a analogiczny fragment brzmi następująco: „Omówiliśmy również, jak ważne jest, aby Rosja powstrzymała się od wszelkich działań, które celowo lub niecelowo rozszerzają skalę wojny, a także jak ważne jest jak najszybsze osiągnięcie pokojowego rozwiązania konfliktu”.

Trump zaznaczył również, że wśród kluczowych tematów rozmów z Rutte znalazła się wojna między Rosją a Ukrainą oraz „konflikt w Iranie”.

Źródło: wpis Donalda Trumpa na Truth Social.

Prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte odbyli zamknięte dla prasy spotkanie w rezydencji Mar-a-Lago w stanie Floryda w USA. Omówili wojnę Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – przeciwko Ukrainie, konflikt w Iranie oraz zwiększenie wydatków na obronność w krajach Sojuszu.

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