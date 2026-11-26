26 listopada prezydent USA Donald Trump w życzeniach z okazji Święta Dziękczynienia opublikowanych w serwisie społecznościowym Truth Social skrytykował przeciwników politycznych, media oraz nielegalnych imigrantów, oskarżając ich o próby wyrządzenia szkody krajowi.

W szczególności ironicznie pogratulował tym, „którzy opublikowali fałszywe dane gospodarcze tuż przed wyborami i skorygowali je dopiero wczoraj, z trzytygodniowym opóźnieniem”, zaznaczając, że skorygowany wskaźnik wzrostu PKB wyniósł 4,3% zamiast 3,4%, i nazywając to „błędem na bezprecedensową skalę”, który wymaga zbadania.

Osobno Trump zwrócił się do tych, którzy, jak twierdził, dążą do przywrócenia w USA „radykalnych lewicowych poglądów”, zmiany systemu sądownictwa „zgodnie z normami szariatu” oraz redystrybucji własności prywatnej. Stwierdził również, że pragnie podziękować „2% naszej somalijskiej społeczności, która ma pracę i jest naprawdę gotowa pracować, nie korzystając z pomocy państwowej”, a resztę wezwał do „natychmiastowego wydalenia, ratując w ten sposób wielki stan Minnesota”.

Ponadto prezydent skrytykował dziennikarzy i obywateli niezadowolonych z remontu Białego Domu, zaznaczając, że odnowiono tam okna, kolumny, sztukaterię, tynk i malowidła, a wkrótce pojawi się sala balowa. Na zakończenie wpisu Trump ironicznie podziękował mordercom, handlarzom narkotyków i innym przestępcom, którzy – jak twierdzi – nielegalnie przedostali się do USA z zagranicy, i oświadczył, że większość z nich została już deportowana.

Źródło: wpis Donalda Trumpa w serwisie społecznościowym Truth Social.

26 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski złożył Amerykanom życzenia z okazji Święta Dziękczynienia i podziękował za wsparcie Ukrainy podczas wojny. W przemówieniu wideo wyraził wdzięczność Amerykanom za troskę, dobre serca i pomoc, podkreślając, że Ukraina pozostaje silna i odbudowuje się po rosyjskich atakach, w szczególności dzięki wsparciu przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych.

W czwartek, 26 listopada 2026 roku, Amerykanie będą obchodzić Święto Dziękczynienia – jedno z najważniejszych świąt rodzinnych w USA. Tego dnia rodziny zbierają się przy dużym stole, dziękują za wszystko, co dobrego wydarzyło się w ciągu roku, i przygotowują tradycyjne potrawy. Główną gwiazdą uroczystej kolacji jest zazwyczaj pieczony indyk, podawany z ziemniakami, sosem żurawinowym, farszem i ciastem dyniowym.

Byłego prezydenta USA Joe Bidena wraz z żoną Jill zauważono na lotnisku w Filadelfii. Małżeństwo wyruszyło na wyspę Nantucket, gdzie tradycyjnie spędza Święto Dziękczynienia wraz z rodziną.

Na zachodnim i wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych spodziewane są silne burze, które mogą utrudnić podróże samochodowe i loty w przeddzień Święta Dziękczynienia oraz w samym dniu święta.

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