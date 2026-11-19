Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton nie potrzebuje pomocy Rosji i Chin w rozwiązaniu konfliktu z Iranem. Według niego po amerykańskich atakach Teheran stracił prawie 90% swojego potencjału rakietowego, a jego siły zbrojne poniosły tak znaczne straty, że Stany Zjednoczone są w stanie samodzielnie poradzić sobie z sytuacją.

Taki oświadczenie Trump wygłosił w odpowiedzi na pytanie dziennikarki, która zapytała, czy planuje zwrócić się do Pekinu i Moskwy o pomoc w rozwiązaniu konfliktu z Iranem.

„Cóż, wie pani, nie potrzebujemy żadnej pomocy. Zniszczyliśmy ich flotę. Zniszczyliśmy ich siły powietrzne. Zniszczyliśmy ich obronę przeciwlotniczą. Liczba ich rakiet zmniejszyła się do około 12... Mają jeszcze kilka rakiet, ale to około 12–13% poprzedniego poziomu. Nie potrzebuję więc pomocy” – oświadczył prezydent USA.

Osobno prezydent USA podkreślił skalę strat irańskich sił morskich i powietrznych. Według niego flota i lotnictwo Iranu zostały rozbite, a system obrony przeciwlotniczej zniszczony.

Informację tę podaje serwis Fox News.

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