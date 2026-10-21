Prezydent USA Donald Trump poinformował o uwolnieniu 75-letniego amerykańskiego nauczyciela-emeryta Stephena Gabbarda, który w 2022 roku trafił do rosyjskiej niewoli. Według amerykańskiego przywódcy uwolnienie nastąpiło na jego prośbę, którą osobiście przekazał rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi podczas rozmowy telefonicznej w zeszłym tygodniu.

Prezydent USA twierdzi, że uwolnienie Stephena Gabbarda było wynikiem jego osobistego apelu do Putina.

„Stephen Gabbard, którego Rosja zatrzymała cztery lata temu za rządów Bidena, został właśnie zwolniony z więzienia na prośbę prezydenta Donalda J. Trumpa, którą osobiście przedstawił prezydentowi Władimirowi Putinowi podczas rozmowy telefonicznej w zeszłym tygodniu” – zaznaczył szef Białego Domu.

Według Trumpa uwolnienie Amerykanina nie wymagało żadnej wymiany.

Poinformował również, że Stephen Gabbard wraca do domu i wkrótce ma ponownie połączyć się ze swoją rodziną.

Rosja zwolniła 75-letniego amerykańskiego emeryta Stephena Gabbarda, który przebywał w rosyjskiej niewoli od 2022 roku.

Oświadczenie Trumpa pojawiło się w kontekście kontaktów między Waszyngtonem a Moskwą. Prezydent USA podkreślił, że to właśnie jego apel do Władimira Putina stał się podstawą do uwolnienia obywatela Stanów Zjednoczonych.

Jednocześnie w przytoczonym oświadczeniu nie podano szczegółów dotyczących okoliczności pobytu Gabbarra w rosyjskim więzieniu oraz jego powrotu do Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump napisał o tym w serwisie społecznościowym Truth Social.

Rosyjski dyktator Władimir Putin nakazał uwolnienie 74-letniego obywatela USA Stephena Gabbarda, który przebywał w rosyjskim więzieniu. Stało się to po tym, jak prezydent USA Donald Trump poprosił Putina o uwolnienie Amerykanina.

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