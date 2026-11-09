Trump oświadczył, że pomysł mianowania dyrektora generalnego UFC rzecznikiem Białego Domu był żartem — Financial Times

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że żartował, proponując dyrektorowi generalnemu Ultimate Fighting Championship (UFC) Dane’owi White’owi objęcie stanowiska rzecznika prasowego Białego Domu.

Jednocześnie amerykański przywódca zaznaczył, że pomysł ten spodobał się samemu White'owi i spotkał się z pozytywnym odbiorem.

„Powiem wam tak: po prostu żartowałem. Ale Dane'owi ten pomysł się podoba. A Dane to taki typ… z nim nie da się zbytnio żartować” – powiedział prezydent USA, wsiadając w niedzielę na pokład samolotu Air Force One w Palm Beach na Florydzie.

Trump poinformował również, że w poniedziałek Dane White będzie przebywał w Waszyngtonie z innych powodów i spotka się z szefem Białego Domu, podczas gdy ten będzie przebywał w stolicy USA.

Według prezydenta kandydatura szefa UFC na stanowisko rzecznika prasowego została ogólnie przyjęta przychylnie.

„To była sytuacja, w której po prostu zażartowałem. A potem ludzie powiedzieli: »Wiesz, to właściwie całkiem niezły pomysł«” – zauważył Trump.

Dane White od dłuższego czasu otwarcie wspiera amerykańskiego prezydenta i nazywa go swoim bliskim przyjacielem. Towarzyszył Trumpowi podczas kampanii wyborczej i wielokrotnie występował na jego wiecach politycznych.

Stanowisko rzecznika prasowego Białego Domu pozostaje nieobsadzone po zwolnieniu Katie Zakaria. Donald Trump zwolnił ją w zeszłym miesiącu — zaledwie pięć dni po tym, jak objęła to stanowisko.

Informację tę podaje Financial Times, powołując się na słowa Trumpa.

Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump zaproponował dyrektorowi generalnemu UFC, Dainowi White’owi, objęcie stanowiska rzecznika prasowego Białego Domu. O swojej propozycji amerykański prezydent poinformował w poście opublikowanym na Truth Social.

Dyrektor generalny Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White odrzucił propozycję prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą objęcia stanowiska rzecznika prasowego Białego Domu.

W Stanach Zjednoczonych szef UFC, Dana White, oświadczył, że leci do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, który zaproponował mu stanowisko rzecznika prasowego Białego Domu.

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