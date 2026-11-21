Prezydent USA Donald Trump znalazł się w kuriozalnej sytuacji, gdy wspomniał o byłej rzeczniczce Białego Domu Caroline Levitt, która zrezygnowała ze stanowiska po urodzeniu drugiego dziecka. Głowa państwa wyraziła niezadowolenie z byłej rzeczniczki, stwierdzając, że jej zdaniem kocha ona swoje dziecko bardziej niż jego.

„Caroline Levitt była po prostu niesamowita. Nie przestawała mówić. Caroline urodziła dziecko i kocha je bardziej niż kochała mnie. To straszne, prawda” – powiedział Donald Trump o byłej rzeczniczce prasowej Białego Domu.

Wiadomo, że Caroline Levitt zrezygnowała ze stanowiska w sierpniu tego roku. Wówczas Trump w pełni poparł jej decyzję o spędzaniu większej ilości czasu z małymi dziećmi.

„Nasza wspaniała rzeczniczka prasowa Białego Domu i jedna z moich najbardziej zaufanych współpracownic, Caroline Levitt, opuści swoje stanowisko pod koniec miesiąca, aby spędzać więcej czasu ze swoimi cudownymi małymi dziećmi i rodziną, i w pełni rozumiem oraz szanuję tę decyzję” – napisał wówczas Donald Trump.

Oświadczył to podczas wywiadu w programie „Sobota w Ameryce” w stacji Fox News.

Prezydent Trump podpisał dekret ograniczający wnioski Kongresu — The Hill.

Przypomnijmy, że rzeczniczka prasowa Białego Domu Caroline Levitt opuści stanowisko pod koniec sierpnia.

Czytaj nas na