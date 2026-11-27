Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nazywa rosyjskiego dyktatora Władimira Putina „przyjacielem” w celu osiągnięcia porozumienia pokojowego i powstrzymania Rosji. Według niego wroga retoryka mogłaby utrudnić negocjacje, tak jak to, jego zdaniem, ma miejsce w stosunkach między Putinem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

„Oba stwierdzenia mogą być prawdziwe… Chcemy zawrzeć porozumienie. Chcemy powstrzymać Kreml. Mógłbym powiedzieć, że nie jest moim przyjacielem, albo że chcę zawrzeć porozumienie. Muszę zawrzeć porozumienie. Oni tracą 25 tysięcy ludzi miesięcznie” – podkreślił Trump.

Polityk dodał, że główną przeszkodą w zakończeniu wojny jest osobista niechęć między Putinem a Zełenskim, dlatego okazywanie wrogości ze strony USA tylko pozbawiłoby strony szansy na porozumienie.

„Mógłbym wejść i powiedzieć: »Nie lubię was«. I wtedy mielibyśmy ten sam problem, co w przypadku Zełenskiego i Putina. Wiecie, największym problemem dla zawarcia pokoju jest to, że mamy dwóch przywódców, którzy naprawdę się nienawidzą. Więc kiedy przychodzę i, jak się okazuje, dobrze się z nim dogaduję, to znam go już od dawna” – zauważył Trump.

Według niego Putin był przedmiotem śledztwa w sprawie ingerencji Rosji w wybory w USA, które Trump nazwał „wymyślonymi” i „kompletną aferą”.

Amerykański przywódca nie zgodził się również z komentarzami dotyczącymi łagodności jego stanowiska wobec Moskwy. Dodał, że to właśnie za jego kadencji Ukraina otrzymała na początku wojny tysiące zestawów przeciwczołgowych Javelin, a wobec Rosji wprowadzono surowe cła i sankcje.



„Nie, byłem bardzo twardy wobec Rosji. Ale chcę zawrzeć porozumienie, jeśli uda nam się je zawrzeć. Całe życie prowadziłem negocjacje… Mógłbym powiedzieć coś przeciwnego i nie osiągnąć absolutnie nic” – podsumował.

Wypowiedział się na ten temat podczas

z dziennikarzami w Mar-a-Lago w Święto Dziękczynienia.

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