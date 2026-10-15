Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w stanie Montana oświadczył, że nie wie, z kim dokładnie amerykańscy urzędnicy prowadzą negocjacje w sprawie zakończenia wojny z Iranem. Informuje o tym The Hill.

Mówiąc o irańskich siłach zbrojnych, Trump twierdził, że Iran nie ma marynarki wojennej ani sił powietrznych, jego armia została rozbita, a przywódcy zniknęli. Prezydent dodał, że być może powinien był zostawić irańskich przywódców, ponieważ nie wie, z kim negocjuje strona amerykańska.

Negocjacje między USA a Iranem

Według publikacji wojna z Iranem zbliża się do ósmego miesiąca, a negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem w ostatnich tygodniach utknęły w martwym punkcie. The Hill zauważa również, że konflikt skomplikował sytuację polityczną Partii Republikańskiej przed wyborami w połowie kadencji, wpłynął na światową gospodarkę i podniósł koszty paliwa dla Amerykanów.

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Minister finansów USA Scott Bessent powiedział w niedzielnym wywiadzie dla Fox News, że nie wie, jak zakończy się wojna. Po bezowocnych rozmowach podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ pod koniec września sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że irańska delegacja pozostała w Stanach Zjednoczonych dłużej, niż powinna, i nakazał jej członkom opuścić kraj.

Stanowisko Waszyngtonu

Wcześniej w tym miesiącu wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział Reutersowi, że irańskie przywództwo musi podjąć poważne kroki, aby zrezygnować z dążenia do stworzenia broni jądrowej. Jak stwierdził, USA nie będą działać wyłącznie w zamian za obietnice ze strony Iranu i oczekują konkretnych działań dotyczących instalacji wzbogacania uranu.

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