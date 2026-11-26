Trump oświadczył, że podczas spotkania z Putinem wezwał go do zaprzestania agresji w całej Europie
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że podczas rozmów z Władimirem Putinem w Chinach wezwał rosyjskiego dyktatora do zaprzestania agresji zbrojnej nie tylko wobec Ukrainy, ale także na innych terytoriach Europy.
Według słów Trumpa wyraził on nadzieję, że Rosja i Ukraina będą w stanie jak najszybciej zawrzeć porozumienie pokojowe.
Prezydent USA napisał o tym na swoim profilu w serwisie Truth Social, zaznaczając, że podczas spotkania długo rozmawiał z Putinem o konieczności zaprzestania działań wojennych.
Ostatnie spotkanie Trumpa i Putina odbyło się 19 listopada podczas szczytu w Chinach.
Źródło: Donald Trump (Truth Social).
Prezydent Xi Jinping i prezydent Trump spotkali się w Shenzhen — Anadolu Agency
Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.
Przypomnijmy, że Trump i Putin zakończyli spotkanie w Shenzhen bez wspólnego oświadczenia dla prasy.