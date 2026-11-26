Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że podczas rozmów z Władimirem Putinem w Chinach wezwał rosyjskiego dyktatora do zaprzestania agresji zbrojnej nie tylko wobec Ukrainy, ale także na innych terytoriach Europy.

Według słów Trumpa wyraził on nadzieję, że Rosja i Ukraina będą w stanie jak najszybciej zawrzeć porozumienie pokojowe.

Prezydent USA napisał o tym na swoim profilu w serwisie Truth Social, zaznaczając, że podczas spotkania długo rozmawiał z Putinem o konieczności zaprzestania działań wojennych.

Ostatnie spotkanie Trumpa i Putina odbyło się 19 listopada podczas szczytu w Chinach.

Źródło: Donald Trump (Truth Social).

Prezydent Xi Jinping i prezydent Trump spotkali się w Shenzhen — Anadolu Agency

Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.

Przypomnijmy, że Trump i Putin zakończyli spotkanie w Shenzhen bez wspólnego oświadczenia dla prasy.

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