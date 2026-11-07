Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą być siłą okupacyjną w Iranie. Przyznał również, że przeprowadzono ograniczone uderzenia wojskowe w pobliżu irańskiej wyspy Keszm.

Twierdzenia dotyczące Cieśniny Ormuz

Jak informuje Anadolu Agency, po wystąpieniu w ośrodku NASA na Florydzie Trump porównał wojnę USA z Iranem do wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Według jego twierdzeń w październiku w wojnie między Moskwą a Kijowem zginęło 25 tysięcy osób.

Trump oświadczył, że konflikt z Iranem trwa już dziewiąty miesiąc, jednak jego zdaniem nie można go nazwać wojną, ponieważ przez kilka miesięcy nikt nie został ranny. Dodał, że Stany Zjednoczone mogą być siłą okupacyjną w Iranie.

Prezydent USA ponownie stwierdził także, że Waszyngton kontroluje Cieśninę Ormuz — ważny szlak światowych dostaw surowców energetycznych. Według niego USA wydobywają obecnie więcej ropy niż kiedykolwiek w historii tej cieśniny.

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Ograniczone operacje w pobliżu Keszmu

Odpowiadając na pytanie o doniesienia dotyczące uderzeń w pobliżu Keszmu, Trump początkowo odmówił omówienia szczegółów, lecz potwierdził przeprowadzenie ograniczonych operacji. Powiedział, że siły irańskie zbudowały stanowisko przeciwlotnicze, które amerykańskie wojsko zniszczyło w ciągu kilku minut.

Kilka dni wcześniej Trump potwierdził już amerykańskie uderzenia na irański obiekt obrony powietrznej na Keszmie, nazywając je niewielkim atakiem, a nie powrotem do wojny na pełną skalę. Iran odrzuca twierdzenia USA o kontroli nad Cieśniną Ormuz i utrzymuje, że strategiczną kontrolę nad drogą wodną zachowuje Teheran. Strona irańska oświadczyła również, że nie otworzy cieśniny, dopóki jej warunki nie zostaną spełnione.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ofensywę wojskową przeciwko Iranowi 28 lutego. W kwietniu osiągnięto zawieszenie broni, a w czerwcu podpisano memorandum mające zapewnić porozumienie pokojowe. Jednocześnie negocjacje nie doprowadziły do ostatecznego uregulowania.

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