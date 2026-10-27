Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że uzna wyniki nadchodzących wyborów uzupełniających do Kongresu tylko pod warunkiem uczciwego głosowania. Powiedział to dziennikarzom przed wyjazdem na wiec w Teksasie, informuje Anadolu Agency.

Warunek uznania wyników

Dziennikarze zapytali Trumpa, czy zaakceptuje wynik, jeśli Partia Republikańska straci kontrolę nad Kongresem. Odpowiedział, że uzna wyniki, jeśli wybory będą uczciwe.

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Wybory mają odbyć się 3 listopada. Podczas głosowania wyborcy zdecydują, która partia będzie kontrolować Kongres. Od tego będzie zależeć, w jakim stopniu demokraci będą mogli kwestionować program legislacyjny republikańskiej administracji.

Możliwa współpraca z demokratami

Prezydenta zapytano również, jak będzie współpracował z demokratami, jeśli republikanie stracą większość, mimo jego wysiłków, by pomóc partii w wyborach. Trump powiedział, że sposób zostanie znaleziony, przypomniał o swoim prawie weta i wyraził nadzieję, że republikanie nie stracą większości.

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