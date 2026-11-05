Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny wezwał Senat do uchwalenia Sunshine Protection Act — projektu ustawy, który ma zakończyć sezonowe zmiany czasu. Skrytykował wyższą izbę Kongresu za to, że nadal nie posunęła tej inicjatywy naprzód.

Skargi na wczesny zmierzch

Trump napisał w Truth Social, że Amerykanie nie powinni dwa razy w roku zmieniać swojego harmonogramu z powodu zmian czasu. Zwrócił uwagę na wczesny zachód słońca: według niego tego dnia słońce zaszło o 17:06, a o 17:31 było już ciemno.

Prezydent oświadczył również, że nie uczynił tej kwestii jednym z głównych tematów przed wyborami środka kadencji, ponieważ nie chciał, aby poszczególni senatorowie ponieśli z jej powodu konsekwencje wyborcze, informuje Anadolu Agency.

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Poparcie Izby Reprezentantów

W lipcu Izba Reprezentantów USA zatwierdziła Sunshine Protection Act stosunkiem głosów 308 do 117 i przekazała dokument do Senatu, gdzie projekt ustawy napotkał opór. Przewiduje on wprowadzenie stałego czasu letniego, przy czym stany będą mogły wybrać stały czas standardowy.

Zwolennicy inicjatywy opowiadają się za późniejszymi zachodami słońca. Jej przeciwnicy ostrzegają, że zimą poranki staną się ciemniejsze, zwłaszcza dla dzieci idących do szkoły.

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