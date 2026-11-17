Trener reprezentacji Polski Jan Urban zdobywa średnio 1,47 punktu na mecz w 15 spotkaniach na stanowisku. To trzeci najgorszy wynik wśród stałych trenerów reprezentacji Polski w XXI wieku, informuje Interia Sport.

Pod wodzą Urbana reprezentacja Polski odniosła sześć zwycięstw, cztery razy zremisowała i poniosła pięć porażek. W rankingu według średniej liczby punktów wyprzedza jedynie Zbigniewa Bońka z wynikiem 1,40 oraz Czesława Michniewicza, który zdobywał 1,38 punktu na mecz.

Wyniki po eliminacjach

Według publikacji Urban objął reprezentację nieco ponad rok temu po kadencji Michała Probierza. Polska nie zdołała bezpośrednio awansować na mistrzostwa świata, a w finale baraży przegrała ze Szwecją. Mimo to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza pozostawił trenera na stanowisku.

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Po zakończeniu eliminacji drużyna wygrała tylko jeden z siedmiu meczów. W tym okresie znalazły się mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, a także początek Ligi Narodów, w której Polacy zdobyli cztery punkty we wrześniu i październiku oraz przegrali na wyjeździe z Rumunią 1:2.

Mecz ze Szwecją

Interia Sport zaznacza, że mecz Polski ze Szwecją we Wrocławiu 17 listopada może być ostatnim dla Urbana na tym stanowisku. Jeśli Polacy wygrają, jego średnia wzrośnie do 1,56 punktu na mecz i zrówna się z wynikiem Waldemara Fornalika. W przypadku porażki wyniesie 1,375 punktu, co będzie wynikiem niższym od rezultatu Michniewicza.

W przytoczonym przez publikację rankingu najlepszą średnią ma Paweł Janas — 1,94 punktu na mecz. Dalej znajdują się Adam Nawałka z wynikiem 1,88 oraz Jerzy Brzęczek z 1,71 punktu.

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