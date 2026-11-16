Trener reprezentacji Polski Jan Urban przed meczem ze Szwecją we Wrocławiu oświadczył, że wcześniej omówił z Robertem Lewandowskim jego czas gry podczas obecnego zgrupowania. Sztab chce również dawać szansę innym piłkarzom, informuje Interia Sport. Spotkaniem ze Szwedami polska drużyna zakończy występy w Lidze Narodów UEFA 2026.

Czas gry Lewandowskiego

Według Urbana, on i Lewandowski uzgodnili, że będą rozmawiać o tym, czy napastnik zagra więcej, czy mniej minut. Trener zaznaczył, że piłkarz może strzelić gola w każdej chwili, jednak zespół musi znaleźć odpowiedź na pytanie, co będzie po jego zejściu z boiska. Dlatego sztab chce dać możliwość innym zawodnikom.

Urban powiedział również, że chce sprawdzić w obronie innych zawodników, poza Bednarkiem, Kiwio­rem i Wiśniewskim. Dodał, że stabilność w składzie byłaby pożądana, jednak ostatnio drużyna pracuje z tymi samymi piłkarzami.

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Stan Zielińskiego i sytuacja turniejowa

Trener poinformował, że Piotr Zieliński miał problem ze stopą. Według jego słów piłkarz częściowo trenował poprzedniego dnia, a po kolejnym treningu sztab miał określić, czy jest gotowy zagrać ze Szwecją.

Urban nazwał mecz z Rumunią kolejną porażką spowodowaną błędami polskiej drużyny. Oświadczył też, że po spotkaniu z Bośnią sytuacja turniejowa się pogorszyła, a Polska nie ma już szans na zajęcie wysokiego miejsca. Dlatego, według trenera, zespół daje szanse młodym piłkarzom.

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