W Polsce trener piłkarskiej reprezentacji narodowej Jan Urban na razie zachowa stanowisko po spotkaniu z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą. Poinformował o tym Interia Sport, powołując się na Onet.

Spotkanie w Polskim Związku Piłki Nożnej

Spotkanie Kuleszy i Urbana odbyło się we wtorek, 24 listopada, w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wcześniej prezes federacji deklarował, że chce podsumować ostatni cykl meczów reprezentacji narodowej i otrzymać od sztabu szkoleniowego konkretny raport dotyczący jego pracy oraz wniosków z ostatnich miesięcy.

Kulesza zaznaczał również, że decyzja dotycząca przyszłego roku powinna zostać podjęta wspólnie z zarządem federacji po tej rozmowie.

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Wyniki w Lidze Narodów

Pod wodzą Urbana reprezentacja Polski rozegrała sześć meczów w Lidze Narodów i odniosła jedno zwycięstwo. Jedyną wygraną zespół zanotował wynikiem 6:0 z Rumunią, która przez znaczną część meczu grała w osłabieniu.

W fazie grupowej Polacy przegrywali również z reprezentacjami Szwecji, Bośni i Rumunii. Po remisie 1:1 ze Szwecją we Wrocławiu przyszłość głównego trenera zespołu stanęła pod znakiem zapytania.

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