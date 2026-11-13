W Bukareszcie 14 listopada reprezentacja Polski zagra z Rumunią w Lidze Narodów. Jak informuje Interia Sport, powołując się na Fakt, selekcjoner Polaków Jan Urban może postawić w bramce Bartłomieja Drągowskiego.

Problemy na pozycji bramkarza

Urban musi wybrać nowego podstawowego bramkarza z powodu kontuzji Marcina Bułki i Kamila Grabary. Do kadry na listopadowe mecze nie trafił również Łukasz Skorupski.

Trener powołał trzech bramkarzy z polskiej Ekstraklasy: Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok, Drągowskiego z Widzewa Łódź oraz Mateusza Kochalskiego z Wieczystej Kraków. Z tej trójki tylko Drągowski zadebiutował już w reprezentacji narodowej i rozegrał w niej cztery mecze.

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Występy w reprezentacji

Drągowski zadebiutował 7 października 2020 roku w meczu towarzyskim z Finlandią, który Polacy wygrali 5:1. W czerwcu 2022 roku zagrał również w spotkaniu Ligi Narodów przeciwko Belgii, zakończonym porażką Polski 1:6.

Ubiegłej jesieni bramkarz wystąpił w meczu towarzyskim z Nową Zelandią, który Polska wygrała 1:0, a także w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 przeciwko Malcie — 3:2. Przed piątą kolejką Ligi Narodów polska drużyna zajmowała trzecie miejsce i wyprzedzała Rumunię o cztery punkty. Po meczu w Bukareszcie 17 listopada Polacy zagrają ze Szwecją we Wrocławiu.

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