USA wzmocniły swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie o trzeci lotniskowiec w obliczu nowych gróźb Iranu wobec sił amerykańskich, żeglugi i państw Zatoki Perskiej. Jak podaje The National, lotniskowiec USS Theodore Roosevelt w niedzielę wszedł w obszar odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA.

Dołączył do USS George H.W. Bush i USS George Washington. Publikacja określa to jako nietypowo duże, lecz tymczasowe rozmieszczenie amerykańskich sił lotniskowcowych w regionie.

Incydenty w Cieśninie Ormuz

Brytyjskie Biuro Operacji Handlu Morskiego poinformowało, że w poniedziałek rano otrzymało zgłoszenie o trafieniu niezidentyfikowanym pociskiem statku opuszczającego Cieśninę Ormuz. Na pokładzie wybuchł pożar, jednak nie zgłoszono poszkodowanych.

Wkrótce potem Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że kolejne dwa tankowce rzekomo uderzyły w miny morskie. Według KSRl od niedzieli w cieśninie zapaliło się i zatonęło sześć statków. Twierdzenia te nie mają niezależnego potwierdzenia.

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Marynarka Wojenna KSRI wezwała również firmy żeglugowe, by nie korzystały z południowej trasy przez cieśninę, którą określiła jako wspieraną przez USA. KSRI oświadczył, że uważa ataki za odpowiedź na rzekomo nielegalną amerykańską blokadę.

Doniesienia o ataku na Bahrajn

W niedzielę KSRI poinformował o wystrzeleniu sześciu dronów w kierunku amerykańskiej instalacji radarowej wczesnego ostrzegania w bazie lotniczej w Riffie w Bahrajnie. Formacja twierdziła, że cel został skutecznie trafiony. Przed godziną 5:00 w kraju ogłoszono alarm nadzwyczajny, wzywając ludzi do znalezienia bezpiecznego miejsca.

Wojsko Bahrajnu poinformowało, że przechwyciło kilka irańskich ataków powietrznych, a wszystkie drony zostały zatrzymane przed dotarciem do celów. Katar i Arabia Saudyjska potępiły atak i wyraziły solidarność z Bahrajnem. Sekretarz generalny Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej Jassem Al-Budaiwi nazwał go wyzwaniem dla regionalnych wysiłków pokojowych.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał w poniedziałek do zakończenia sytuacji „ani pokoju, ani wojny” między Iranem a USA oraz do rozpoczęcia poważnego procesu negocjacyjnego.

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