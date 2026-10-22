Szwedzkie partie centrolewicowe uzgodniły zasady przygotowania pilnej ustawy, która ma zawiesić deportacje określonej grupy młodych ludzi. Poinformował o tym The Local Sweden, powołując się na agencję TT.

Kogo może objąć ustawa

Inicjatywa będzie dotyczyć osób, które wcześniej legalnie mieszkały w Szwecji wraz z rodzinami, zachowują więzi rodzinne w kraju i otrzymały odmowę zezwolenia na pobyt 20 lipca 2021 roku lub później.

Jednocześnie ustawa nie będzie dotyczyć osób, które ukrywały się lub unikały kontaktu z władzami. Nie będzie także obejmować decyzji o deportacji podjętych z powodu przestępstw lub względów bezpieczeństwa narodowego ani osób, które oficjalnie uznano za prowadzące niegodny lub nieuczciwy tryb życia.

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Tymczasowe zezwolenie i niepewność

Osobom objętym pilną ustawą planuje się przyznać tymczasowe zezwolenie na pobyt na 13 miesięcy. Przedstawiciel Partii Centrum ds. polityki migracyjnej Nils Paarup-Petersen po posiedzeniu parlamentarnej komisji ubezpieczeń społecznych oświadczył, że porozumienie wyznacza granicę, którą partie chcą wytyczyć.

Nadal nie wiadomo, czy Szwedzka Agencja Migracyjna zawiesi wykonywanie decyzji o deportacji przed wejściem ustawy w życie. W trakcie poprzedniej kadencji parlamentu agencja już odroczyła wykonanie takich decyzji wobec określonej grupy młodych ludzi po ogłoszeniu nowych przepisów. Dyrektor generalna agencji Maria Mindhammar powiedziała TT, że ówczesną decyzję podjęto w dobrej wierze, a urząd musi teraz ustalić, jak postąpić tym razem.

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