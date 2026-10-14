Urząd Monetarny Singapuru (MAS) 14 października pozostawił politykę pieniężną bez zmian, choć wszyscy 10 analityków ankietowanych przez Reuters oczekiwało jej zaostrzenia. Regulator zawęził również prognozę inflacji bazowej do 1,5–2% z wcześniejszego przedziału 1,5–2,5%, podaje Channel NewsAsia.

Parametry korytarza walutowego

MAS utrzyma tempo aprecjacji korytarza walutowego, którego używa do prowadzenia polityki pieniężnej. Jednocześnie regulator nie zmieni ani szerokości korytarza, ani poziomu, wokół którego jest on ustalony.

MAS wskazał, że obecny korytarz zakładający aprecjację pozwoli nominalnemu efektywnemu kursowi dolara singapurskiego ograniczać oczekiwany w najbliższym czasie wzrost importowanej inflacji. Zdaniem regulatora powinno to zapewnić stopniowe osłabienie presji inflacyjnej w 2027 roku.

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Prognoza dla gospodarki

Bank centralny oczekuje, że gospodarka Singapuru będzie rosła w solidnym tempie w najbliższych kwartałach, a następnie zwolni z powodu osłabienia wyjątkowo szybkiego boomu na sztuczną inteligencję. Według prognozy MAS inflacja bazowa wyraźnie spadnie od połowy przyszłego roku.

W przeciwieństwie do wielu innych banków centralnych MAS prowadzi politykę pieniężną głównie za pośrednictwem kursu walutowego, a nie stóp procentowych. Regulator pozwala dolarowi singapurskiemu umacniać się lub osłabiać wobec walut głównych partnerów handlowych w ramach niepublicznego korytarza. W kwietniu i lipcu MAS dwukrotnie podniósł tempo aprecjacji tego korytarza, przy czym lipcowa podwyżka była mniejsza niż kwietniowa.

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