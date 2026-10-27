Średnia cena detaliczna paliwa samochodowego w Stanach Zjednoczonych w okresie sprawowania urzędu przez Donalda Trumpa wynosiła 3,472 dolara za galon (0,92 dolara za litr), co przewyższało średnią z całego czterech lat prezydentury Joe Bidena (3,471 za galon).

Jednocześnie Niezależna Międzynarodowa Komisja Zgromadzenia Ogólnego ONZ ds. Badania Zbrodni Wojennych na Ukrainie ustaliła, że do szeregów rosyjskich sił zbrojnych wcielono obywateli z 48 krajów. W przypadku osób pochodzących z co najmniej 29 państw udowodniono, że rekruterzy stosowali oszustwa, naciski lub przymus, co kwalifikuje się jako handel ludźmi.

Wśród krajów, których obywatele padli ofiarą przymusowej rekrutacji ze strony Rosji, wymieniono Brazylię, Indie, Turcję, RPA i szereg innych państw.

Źródło: Reuters.

Demokraci w Kongresie USA przygotowują się do zakwestionowania porozumienia między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Podczas gdy pierwszy tankowiec z paliwem jest w drodze do wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ustawodawcy domagają się od banków i administracji portowych zachowania wszystkich dokumentów dotyczących umowy na potrzeby dalszego dochodzenia.

Rosyjskie rafinerie zwiększają produkcję oleju napędowego w październiku po tym, jak rząd Federacji Rosyjskiej przyznał kontyngenty eksportowe w ramach umowy o dostawach między Rosją a USA.

W Rosji zadeklarowano gotowość do dostarczania do USA dowolnych ilości oleju napędowego. Tymczasem olej napędowy w USA jest już droższy niż przed zawarciem umowy paliwowej z Putinem.

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