Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji opublikowało oświadczenie, w którym skrytykowało sprawozdanie Komisji Europejskiej za rok 2026, zarzucając Unii Europejskiej stosowanie podwójnych standardów i stronnicze podejście do Ankary.

Tureckie ministerstwo spraw zagranicznych odrzuciło zarzuty dotyczące stanu systemu sądownictwa, kryteriów politycznych i przestrzegania podstawowych praw, a także podkreśliło, że UE bezwarunkowo popiera stanowisko Grecji i Cypru, ignorując interesy Turcji i Cypru Północnego we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Jednocześnie tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pozytywnie oceniło wnioski Brukseli dotyczące postępów kraju w zakresie polityki gospodarczej i monetarnej, rozwoju gospodarki rynkowej oraz sektora obronnego, wzywając Unię Europejską do odejścia od jednostronnych podejść na rzecz konkretnych działań zmierzających do modernizacji Unii Celnej i wznowienia negocjacji w sprawie członkostwa.

Źródło: Daily Sabah.

Przypomnijmy, że w sprawozdaniu dotyczącym rozszerzenia Komisja Europejska zakłada zakończenie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy dopiero w 2028 roku i to wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia przez Kijów niezbędnych reform. Mołdawia otrzymała bardziej pozytywne oceny.

Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Katarina Maternová po oficjalnej ceremonii przekazania sprawozdania Komisji Europejskiej stwierdziła, że dokument ten jest znakomity dla Ukrainy, ponieważ kraj ten pewnie podąża ścieżką rozszerzenia, plasując się wśród czterech liderów tego procesu pomimo rosyjskiej agresji.

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